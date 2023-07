¿Qué tan efectivo es el aceite de oliva en ayunas y antes de dormir para bajar de peso?

Una cucharadita de aceite de oliva, sola o con un poco de limón, es un remedio popular en ayunas o antes de dormir, ya que hay personas que afirman que es efectivo para bajar de peso, ¿pero qué tanto ha comprobado la ciencia en realidad?

Las mañanas en las cocinas están llenas de brebajes para buscar cambios en el cuerpo, desde el vaso de agua con limón, una mezcla con vinagre o jamaica sin azúcar. En medio de todos esos vasos y cucharas, el aceite de oliva es uno de los que más prestigio tiene en las recomendaciones.

El aceite de oliva se obtiene al prensar las aceitunas maduras y es especialmente usado en el Mediterráneo, zonas donde hay gran producción. Es un ingrediente saludable y seguro de consumir, te contamos si puede o no ayudar al control de peso corporal.

El aceite de oliva es un ingrediente saludable (Foto: Shutterstock)

¿El aceite de oliva ayuda a bajar de peso?

El aceite de oliva, en especial el extra virgen, es un alimento saludable y con beneficios para el cuerpo, de hecho, se considera clave en la famosa dieta mediterránea, relacionada con menos riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

El consumo de este ingrediente no se asocia a aumento de peso y obesidad, además, Healthline explica que en algunos contextos tiene compuestos capaces de favorecer la pérdida de peso:

“Es una buena fuente de ácidos grasos monoinsaturados y triglicéridos de cadena media, ambos de los cuales han demostrado ofrecer beneficios potenciales cuando se incluyen en dietas de pérdida de peso”.

Gracias a que se compone por ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), este líquido también permite alcanzar la ingesta recomendada de grasas saludables y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) precisa que si se reelmplaza con aceite de oliva a otras grasas y aceites puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Las propiedades benéficas del aceite de oliva han sido comprobadas científicamente. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo tomar aceite de oliva para adelgazar?

Sin embargo, hay que especificar que estos posibles beneficios para bajar de peso son esperados al seguir una dieta como la mediterránea, dice Healthline, la cual incluye abundante aceite de oliva y muchas frutas, verduras, nueces, frutos secos, legumbres, cereales integrales, pescado, cantidades limitadas de carne roja y dulces.

Si bien una de las formas más populares de ingerirlo para adelgazar es una cucharada en ayunas o antes de ir a la cama, no existen pruebas que respalden esos efectos.

Tomar algo en la mañana o en la noche se asocia con un máximo aprovechamiento de los potenciales beneficios de ese ingrediente, a veces la gente siente una especie de ‘permiso’ para comer de todo despreocupadamente luego de ese remedio, cuando es necesario un completo cambio de hábitos alimenticios y ejercicio físico para ver resultados reales.

También hay personas que se hacen masajes con aceite de oliva para bajar de peso, pero Heatlhline señala que no hay investigaciones que lo prueben.

El aceite de oliva es uno de los ingredientes saludables de la dieta mediterránea. (Foto: Shutterstock).

Una cucharada sopera de aceite de oliva contiene 119 calorías y 13.5 gramos de grasa, por lo cual excederse tampoco es una buena idea, así sea saludable.

Marta Guasch-Ferré, profesora asociada adjunta de nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, explica en un artículo de The New York Times que el aceite de oliva consumido por sí solo no causa cambios en el cuerpo y puede agregar demasiadas calorías a la alimentación cotidiana.

El consejo de la experta para consumir aceite de oliva es como reemplazo de fuentes de grasas menos saludables como la mantequilla o el aderezo cremoso para ensaladas, y no más de tres o cuatro cucharadas por día.

“Tenga en cuenta que una pequeña porción de aceite de oliva puede aportar un número significativo de calorías y cantidad de grasa a su dieta. Por ello, debe utilizarse en cantidades limitadas. Aceite de oliva utilizado como parte de una dieta basada en plantas”, coincide Healthline.

Así que si buscas una dieta saludable para bajar de peso, puedes incorporar el aceite de oliva a ensaladas, pasatas, sopas, verduras y demás, en lugar de ingerir una cucharada antes de dormir o al despertar.

El aceite de oliva tiene beneficios comprobados para la salud del corazón. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar aceite de oliva con limón?

La mezcla de aceite de oliva y limón también se promueve para perder peso rápidamente, pero no tiene pruebas que lo sustenten, la creencia popular indica que se usa como una ‘limpieza’ que provoca una ingesta baja de calorías y pérdida de grasa.

El limón es un fruto usual en remedios para bajar de peso, ya que se cree que podría ayudar a mantener la saciedad y así bajar de peso, pero faltan más investigaciones, porque muchas de las pruebas han sido en animales.

Por separado, ambos ingredientes podrían tener influencia en el control de peso, y según Healthline, “es posible que los componentes individuales sigan siendo eficaces cuando se combinan”, aunque como ya se mencionó, no da resultados por sí solo.