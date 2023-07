¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de jamaica sin azúcar en ayunas?

¿Prefieres agua de jamaica o de horchata? Aunque en la mesa no hay quien gane este debate, en las cocinas la flor de jamaica tiene un extra: se vuelve no solo un ingrediente, sino un remedio popular al igual que el ajo crudo en ayunas, el agua con limón, la cucharada de aceite de oliva o el vinagre.

Beber agua de jamaica sin azúcar y en ayunas es una recomendación usual, promete efectos como bajar de peso o mejorar la salud, ¿pero para qué sirve en realidad y qué tan efectiva es?

La jamaica es una flor malvácea con cinco pétalos, es color rojo oscuro cuando está seca y su sabor es ácido. Aunque es un agua fresca típica de México, en realidad es originaria de África. Hay cientos de variedades en todo el mundo, aunque la más popular es la Hibiscus sabdariffa, en tierras mexicanas se cultivan: criolla, china, jerzy y sudán.

¿Cómo se toma la flor de jamaica?

Este ingrediente se prepara usualmente cuando está seca, para hacer una infusión que luego se convierte en agua fresca, aunque también aparece en el ponche navideño de ciertos estados mexicanos, en extractos, tisanas o en varias recetas de cocina, en especial veganas.

El agua de horchata y jamaica son opciones más saludables que un refresco. (Foto: Especial)

Como bebida, varias recomendaciones se sugieren beberlo en ayunas, pero no existen pruebas de que se deba ingerir con el estómago vacío para mejores resultados, sin embargo, es una buena manera de comenzar el día hidratado.

A veces ingerir algo en ayunas se asocia con un máximo aprovechamiento de los beneficios de esos ingredientes, se le da cierto misticismo a esa práctica, aunque en muchos casos no existen pruebas sobre sus efectos, o bien, requieren acompañarse con un estilo de vida saludable en general, no solo en la mañana.

La jamaica se puede beber fría o caliente, se recomienda evitar el exceso de azúcar porque este ingrediente no solo suma calorías, sino que afectar su valor nutrimental, en su lugar, se puede echar miel o un poco de jugo de limón para equilibrar su acidez.

La dietista Beth Czerwony explica en un artículo de Cleveland Clinic que “es perfectamente aceptable, y posiblemente beneficioso, beber una taza de té de jamaica al día.”

¿Qué beneficios tiene la flor de jamaica para la salud?

Esta flor ha sido estudiada en varias investigaciones, en las cuales se coincide en que tiene potenciales beneficios para la salud.

El Poder del Consumidor destaca que a esta planta se le reconocen propiedades terapéuticas o medicinales porque concentra vitaminas, minerales y fitoquímicos, compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e antihipertensivas; además, es rica en hierro y calcio.

Una de las aguas frescas más populares es la de jamaica. (Foto: Wikimedia Commons)

Puede ayudar a perder peso

Este es quizá su uso más popular, aunque considera que si lo tomas agregar azúcar suma calorías.

La nutrióloga Beth Czerwony dice a Cleveland Clinic que sí hay estudios en los que se muestra un efecto positivo en la pérdida de peso y prevención de la obesidad.

Sin embargo, la mayoría de los estudios se centra en el extracto de esta flor, por lo cual se requieren de más investigaciones para saber qué tanto ayudan otras preparaciones de este ingrediente con la disminución del peso y la grasa corporal, pues aún no se sabe si la infusión de jamaica (como la del agua fresca y los tés) produce el mismo resultado.

De cualquier modo, el agua de jamaica es una alternativa saludable para mantenerte hidratado y para evitar bebidas azucaradas como el refresco, el cual sí provoca a la larga aumento de peso.

Ayuda a la digestión

Según El Poder del Consumidor, esta flor es fuente de fibra, lo cual promueve la salud digestiva y cardiovascular, al promover la reducción de colesterol y azúcar en sangre. También tiene propiedades diuréticas.

La flor de jamaica tiene beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock)

Baja la presión arterial

Estudios han encontrado que el té de jamaica es capaz de reducir la presión arterial sistólica y diastólica:

“El té de hibisco (jamaica) puede ser una forma segura y natural de ayudar a bajar la tensión arterial, no se recomienda a quienes toman medicamentos para tratar la hipertensión, ya que puede interactuar con estos fármacos”, expone Healthline.

National Center for Complementary and Integrative Health agrega que solo reduce ligeramente la presión, por lo que no puede reemplazar a medicamentos para hipertensión.

Salud del corazón

Este es uno de los usos más populares de la jamaica, puesto que hay estudios en el que se ha encontrado que la infusión de esta flor en personas con diabetes y síndrome metabólico podría ayudar a:

Ayudar a mejorar los niveles de grasa en sangre.

en sangre. Disminución del colesterol y triglicéridos.

Reduce el crecimiento de bacterias

La jamaica se investiga por su posible uso para proteger contra infecciones bacterianas, como podrían ser bronquitis, neumonía e infecciones del tracto urinario.

Sin embargo, lo que se sabe es por el empleo del extracto de jamaica en estudios de laboratorio, Cleveland Clinic apunta que se sigue estudiando su eficacia en las personas.

Podría disminuir el crecimiento de células cancerosas

Este alimento tiene polifenoles, los cuales tienen cualidades anticancerígenas, su efecto se sigue analizando para saber qué tanto puede ayudar en tratamientos para evitar la propagación y crecimiento de células cancerígenas.

Salud del hígado

Hay estudios con extracto de jamaica en los que se relaciona su consumo con un correcto funcionamiento del hígado, ese órgano que se encarga de más de 500 funciones vitales, como excretar bilis, lo cual ayuda a eliminar los productos de desecho y resistir infecciones.

“Los estudios en humanos y animales sugieren que el extracto de hibisco puede beneficiar la salud del hígado al reducir el daño hepático y mejorar la enfermedad del hígado graso”, dice Healthline.

Antioxidantes

Beth Czerwony dice a Cleveland Clinic que esta flor es rica en antioxidantes como el betacaroteno, la vitamina C y la antocianina: “Los alimentos ricos en antioxidantes realmente ayudan en general con bastantes condiciones de salud”.

Esta flor contiene fuertes antioxidantes que podrían proteger al cuerpo contra los radicales libres que afectan a las células, por ello tiene un potencial para prevenir daños y ciertas enfermedades como cáncer, cardiacas y diabetes, aunque se requiere de más investigación.