¿Qué pasa si tomo agua con limón en ayunas todos los días?

Al igual que otros remedios populares como el agua con sal, el vinagre o el aceite de oliva, en ese momento en ayunas en las cocinas se llena de recomendaciones y entre las más usuales está beber agua con limón, ¿pero para qué sirve y qué tanto funciona en realidad?

A menudo, ingerir algo en ayunas se asocia con un máximo aprovechamiento de los beneficios de esos ingredientes, se le da cierto misticismo a esa práctica, aunque en muchos casos no existen pruebas sobre sus efectos, o bien, requieren acompañarse con un estilo de vida saludable en general, no solo en la mañana.

Este ‘remedio’ supone simplemente mezclar el jugo de los limones (al gusto) con agua fría o caliente, a veces se agrega la cáscara del fruto, hojas de menta, miel o cúrcuma.

“El agua de limón se ha convertido en una bebida popular por las mañanas, y la gente la usa como un estimulante refrescante debido a las afirmaciones de que puede aumentar los niveles de energía y el metabolismo”, dice Medical News Today.

Beneficios de tomar agua con limón en ayunas

El agua es la única bebida esencial para el cuerpo, se ha consumido por miles de años y permite recuperar los líquidos perdidos y mantener un correcto funcionamiento; mientras que los limones son frutos nutritivos por su alto contenido de vitamina C, fibra y diversos compuestos, por sí solos, pueden favorecer la salud cardiaca, el control del peso y la salud digestiva.

Los limones son un ingrediente saludable. (Foro: Shutterstock)

Si bien es esta es una mezcla saludable, muchas de las pruebas sobre los beneficios de tomar agua con limón son anecdóticas, precisa Healthline: “el valor nutricional de un vaso de agua de limón depende de la cantidad de jugo de limón que contenga”.

Cleveland Clinic menciona que no necesariamente se debe tomar en la mañana en ayunas, sino en cualquier momento del día, para aprovechar sus potenciales beneficios.

Ayuda a la digestión

La especialista en medicina interna Roxanne B. Sukol explicó a Cleveland Clinic algunos beneficios de empezar el día con agua con limón, uno de ellos es que beneficia la digestión:

“El ácido ayuda a descomponer los alimentos. Por eso hay tanto en nuestros estómagos. El ácido de los limones puede ser especialmente útil para complementar los niveles de ácido estomacal, que tienden a disminuir a medida que envejecemos”.

Debido a los posibles efectos del agua con limón, hay quienes lo agregan también al café para bajar de peso, pero no hay beneficios comprobados. (Foto: Tik Tok / shannonhaylieeeee).

Ayuda a hidratarte

Esta bebida puede promover el consumo de más agua, ya que hay personas que no beben lo suficiente y además les cuesta ingerir agua sin sabor.

Roxanne B. Sukol agrega que el agua con limón en la mañana puede convertirse en un hábito para empezar el día y tomar la cantidad necesaria de este líquido para el cuerpo: “¿Cómo sabes si estás bebiendo suficiente? Tu orina es casi transparente”.

Ayuda a reemplazar bebidas azucaradas

Este preparado también se convierte es una forma de reducir el consumo de jugos, bebidas deportivas azucaradas, aguas de sabor con azúcar y demás que se relacionan con aumento de peso, obesidad, diabetes, problemas del corazón y gota.

El agua con limón es una alternativa con sabor para bebidas azucaradas. (Foto: Shutterstock)

Ayuda a ingerir vitamina C en la dieta

El agua con limón es una forma de asegurar el consumo de vitamina C, presente en frutos cítricos, los cuales tienen antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células de los radicales libres dañinos.

Según Healthline, “exprimir el zumo de un limón de 48 gramos en un vaso de agua le aportará el 21% de la VD de vitamina C”. Sin embargo, hay otros cítricos más ricos en este elemento.

En las investigaciones, un consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C como el limón se relaciona con menos riesgo de padecer cardiopatías y accidentes cerebrovasculares; además, los compuestos vegetales presentes en los limones (hesperidina y la diosmina) reducen el colesterol.

Ingerir limones aporta vitamina C. (IKEA)

Control de peso

Una posible cualidad de los limones, que sigue estudiándose, lo describe como un alimento para ayudar a perder peso. No existen pruebas concluyentes de que tomar agua fría o tibia con limón por la mañana sea una estrategia para adelgazar.

De acuerdo con Healthline, se cree que la fibra soluble pectina en estos frutos se expande en el estómago y ayuda a sentir saciedad, sin embargo, “no mucha gente se come los limones enteros. Y como el zumo de limón no contiene pectina, las bebidas de jugo de limón no favorecen la sensación de saciedad del mismo modo”.

Sobre el agua caliente con limón, dicho sitio expone que el solo hecho de beber agua incrementa la cantidad de calorías quemadas, pero de forma temporal, “puede que sea el agua en sí la que ayude a perder peso, no el limón”.

Aunque no es un ‘remedio mágico’ para adelgazar, Roxanne B. Sukol destaca que a la larga sustituir el jugo de naranja o el café con leche por agua con limón (que tiene solo 6 calorías) traerá efectos a la larga en la disminución del peso, en combinación con hábitos saludables.

El café con leche tiene más calorías que el café solo. (Foto: Pexels)

Puede ayudar a prevenir cálculos renales

Para evitar esta afección de desechos cristalizados en los riñones, la gente suele recomendar agua con limón.

El jugo de limón tiene citratos, los cuales ayudan a que la orina sea menos ácida y rompe pequeños cálculos, pero serían necesarias grandes cantidades de esta bebida.

En este aspecto, Healthline dice que si bien se han estudiado las posibilidades de que el ácido cítrico del limón pueda prevenir cálculos, no ha habido resultados concluyentes, “se necesitan más investigaciones de calidad”.

La Fundación Nacional del Riñón da una recomendación: beber 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como un complemento a un tratamiento médico de prevención de cálculos renales (no como sustituto).

Los limones pueden ayudar al tratamiento de cálculos. (Shutterstock)

¿Combate el cáncer?

Medical News Today describe que la teoría de que el agua con limón previene el cáncer se basa en que algunas células cancerosas no prosperan si una persona lleva una dieta alcalina, pero esto es solo un mito, ya que no existe evidencia científica:

“Los alimentos que come una persona no afectan la acidez de la sangre ni de las células del cuerpo”.

¿Desintoxica el cuerpo?

De acuerdo con Medical News Today, el agua por sí sola (sin limón) sí ayuda a eliminar desechos del cuerpo a través de la orina, pero no hay evidencia de que agregar este fruto tenga un mejor efecto.

Efectos secundarios de tomar agua con limón todos los días

Erosión de esmalte dental

Un potencial efecto secundario es que a largo plazo el ácido cítrico de los limones puede erosionar el esmalte de los dientes.

“En teoría, el ácido del limón puede ser perjudicial para el esmalte, pero lo estás diluyendo. Mientras no te acostumbres a chupar limones todo el tiempo, no tendrás problemas”, dice Cleveland Clinic.

Ardor estomacal

En algunas personas, los cítricos podrían motivar la producción de ácido gástrico y causar ardor de estómago.