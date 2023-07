¿Qué pasa si tomo vinagre de manzana? Estos son los riesgos y efectos secundarios

¿Piensas tomar vinagre? Este ingrediente es uno de los más populares en las cocinas mexicanas, ya que tiene diversos usos como marinar alimentos y hasta forma parte de remedios caseros; sin embargo, su consumo tiene ciertos riesgos si no se hace adecuadamente.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el vinagre es un producto líquido que resulta de la oxidación del vino o de una solución con alcohol. Entre sus usos está conservar alimentos.

El vinagre también forma parte de su propio multiverso, en el que sus versiones más populares son el blanco y el de manzana. La principal diferencia entre ambos, es que uno proviene de una fruta y el otro de caña y cuentan con diferentes modos emplearse.

En el caso del vinagre de sidra de manzana, hay personas que optan por tomarlo como parte de remedios; mientras que el blanco, aunque también se consume, es usual para recomendaciones de limpieza.

El vinagre blanco y de manzana son dos de los más populares, aunque pueden tener usos diferentes. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Se puede tomar el vinagre de sidra de manzana?

De acuerdo con Healthline, un sitio especializado en temas de salud, hay quienes beben vinagre de sidra de manzana por sus potenciales beneficios a la salud como pérdida de peso, mejora en niveles de azúcar en la sangre, mejor digestión, entre otros, aunque hace falta más investigación al respecto y no hay suficientes bases que comprueben esos efectos.

El vinagre, al ser una sustancia bastante fuerte, se debe de diluir en agua natural, si se toma directo puede quemar la boca y el esófago.

El sitio de Healthline recomienda esta práctica para tratar de evitar algunos de los efectos secundarios que puede provocar el ingrediente.

Además, se debe considerar que el consumo excesivo de vinagre de manzana puede ser perjudicial.

El vinagre se utiliza popularmente de diversas maneras dentro de la cocina y para la salud. (Foto: Pexels)

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo vinagre de manzana?

El sitio de Eat this, not that recomienda acudir con un especialista antes de tomar la decisión de tomar vinagre de sidra de manzana, ya que este elemento puede tener algunos efectos negativos en la salud de algunas personas.

Puede provocar indigestión

La especialista Trista Best comentó en Eat this, not that: “el vinagre de sidra de manzana puede ayudar a reparar o corregir muchos problemas gastrointestinales”.

Sin embargo, su consumo en exceso puede afectar el funcionamiento del sistema digestivo y provocar indigestión. Según Medline Plus, esta afectación es un dolor en la parte superior del abdomen que puede provocar una serie de malestares.

“Cuando bebes demasiado, más de dos cucharadas, puede empezar a interactuar con la absorción de otros nutrientes... esto hace que los alimentos permanezcan en el estómago durante horas y retrasa el vaciado gástrico. En casos extremos, esto conduce a la gastroparesia, que puede provocar hinchazón”.

Daño al esmalte dental

La Clínica de Cleveland explica que el esmalte dental, una de las substancias más fuertes del cuerpo, protege a los dientes de cualquier tipo de daño.

Healthline explica que un consumo excesivo de vinagre de manzana puede debilitar al esmalte dental por sus grandes cantidades de ácido acético. Esto provoca que los dientes tengan una mayor sensibilidad al calor, frío y hasta que tengan un color amarillento.

Puede provocar ardor de garganta

Según Eat this, not that, el consumo de vinagre de sidra de manzana puede provocar una sensación de ardor en la garganta por dos razones.

La primera se debe a que es una sustancia acídica que se utiliza hasta para limpiar algunos elementos de la cocina. La segunda es que, en algunos casos, puede provocar síntomas de reflujo ácido que pueden lastimar algunas partes del esófago.

El consumo de vinagre puede lastimar a la garganta. (Foto: Shutterstock)

Mayo Clinic detalla que el reflujo ácido es una condición en la que el ácido del estómago retrocede por el tubo que conecta a la garganta con el estómago y puede provocar diversos malestares.

La especialista Whitney Stuart aseguró a Eat this, not that que “consumir vinagre de sidra de manzana puede empeorar su reflujo ácido al provocar más acidez estomacal”.

Bajos niveles de potasio

El sitio de Medline Plus explica que el potasio es un tipo de mineral que necesita el organismo para funcionar apropiadamente.

Según Eat this, not that, consumir grandes cantidades de vinagre de sidra de manzana puede afectar con el proceso que tiene el cuerpo de absorber potasio de otros alimentos. Asimismo, puede alterar la cantidad de otros minerales en el organismo como el sodio.

Además, Web MD explica que las personas que padecen hipopotasemia, una condición provocada por los bajos niveles de potasio, el vinagre de sidra de manzana, lo puede empeorar.

¿Cuánto vinagre de manzana es saludable tomar?

El sitio especializado de Web MD asegura que no existen dosis oficiales de cuanto vinagre de sidra de manzana se debe de tomar para evitar los efectos secundarios.

En una conversación con el portal de Eat this, not that, la especialista Juliana Tamayo ofreció una recomendación con el consumo de vinagre:

“Algunas personas toman 1-2 cucharadas diluidas en agua para ayudar a perder peso y reducir el apetito. Para todos los demás beneficios, como ayudar a controlar el azúcar en sangre y mejorar la microbiota intestinal, una cucharada en agua debería ser suficiente”.