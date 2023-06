¿Qué es más caro: botellas de agua o de refresco?

¿Con qué calmas la sed? Durante las temporadas de calor es necesario refrescarse con alguna bebida, hay quienes prefieren tomar agua natural o refresco.

Existen diferentes maneras de mantenerse hidratado, una de ellas es comiendo algunas frutas ricas en agua; también hay personas que creen que el refresco y las bebidas azucaradas son una forma de hacerlo.

Los refrescos entran a la categoría de bebidas azucaradas por su contenido en azúcares añadidos y edulcorantes como jarabe de maíz de alta fructosa. Aparte de que la bebida no hidrata, el sitio especializado de Eat this, not that explica que podría deshidratar al cuerpo por su efecto diurético.

El portal de Healthline, especializado en temas de salud, explica que la mejor forma de evitar deshidratarse y mantenerse fresco es bebiendo agua natural.

En temporada de calor existen algunas bebidas que ayudan a refrescar. (Foto: Shutterstock)

¿Agua vs. refresco: cuál es más caro?

A pesar de que el agua natural es una bebida mucho más saludable que el refresco, algunas de sus presentaciones pueden ser más caras que el líquido endulzado.

Esto se debe a que en México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, no se acostumbra a beber agua del grifo porque, según el sitio de Healhtline, no es segura de tomar. El líquido que sale por la llave puede contener químicos, bacterias y parásitos que dañan al organismo.

De acuerdo con The U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, esta es la cantidad de agua que deberían se deberían de tomar de manera diaria:

Hombres adultos: 3.7 litros diarios.

Mujeres adultas: 2.7 litros diarios.

Cabe destacar que cada cuerpo es diferente, por lo cual la cantidad puede variar según las necesidades de cada organismo.

El agua es una de las bebidas que más hidrata al cuerpo. (Foto: Pexels)

¿Cuánto cuesta el agua natural embotellada en México?

El agua natural se puede encontrar en varias presentaciones como las botellas de plástico, las cuales son la opción más rápida cuando una persona está fuera de casa. Este es el precio aproximado de algunas marcas que venden este líquido en ciertos supermercados de México:

Agua Ciel (medio litro): 12 pesos

Agua Sta María (medio litro): 13 pesos

Epura (dos litros): 16.50 pesos

Agua Ciel (un litro): 8.90 pesos

Agua Fiji (un litro): 72 pesos

Agua Zoé (un litro): 28 pesos

Agua Evian (750 ml): 63 pesos

En la mayoría de los comercios, una botella de agua se encuentra en menos de 20 pesos. También hay paquetes que contienen de 6 hasta 12 botellas por un rango alrededor de 36 a 81 pesos. El precio depende de los litros que contenga el líquido y la marca.

El agua natural es una de las bebidas que se deben de consumir para una dieta saludable. (Foto: Shutterstock).

También hay garrafones, contenedor que contienen hasta 20 litros, que tienen un promedio de 30 a 50 pesos. Hay sitios donde se rellenan por alrededor de 13 pesos.

¿Cuánto cuesta el refresco?

A pesar de su dulce sabor, el refresco es un tipo de bebida que no se recomienda consumir diario o en exceso debido a sus altos contenidos en azúcar y ciertos de sus ingredientes que pueden ser dañinos para algunos órganos.

Al igual que el agua natural, el refresco se vende en diferentes presentaciones, las más populares son botella y lata. Estos son algunos de los precios que tiene la bebida azucarada dentro de supermercados ubicados en México:

Coca Cola (600 ml): 19.50

Coca Cola (un litro): 20 pesos

Sprite (dos litros): 23 pesos

Pepsi (un litro): 18.50 pesos

Pepsi (600 ml): 15 pesos

Refresco manzana Sidral (dos litros): 29 pesos

Squirt (dos litros): 25.50 pesos

Mirinda (dos litros): 25 pesos

Tomar refresco para hidratarse no es una buena idea, ya que tienen el efecto contrario. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto cuesta tomar agua diario?

Si tomamos como referencia solo las bebidas embotelladas:

2 litros de agua cuestan de 18 a 144 pesos, según la marca y presentación.

2 litros de refresco cuestan de 23 a 76 pesos, según la marca y presentación.

Es decir, si todos los días compras botellas de agua, estarías gastando alrededor de 126 (si eliges la más económica) a mil pesos (si eliges la marca más cara).

Se tiene que considerar que el agua es la única bebida que se debe de tomar diario, pues el consumo cotidiano de los refrescos se asocia a aumento de peso y a diversas enfermedades crónicas.

La opción más económica (y amigable con el medio ambiente) es cargar tu propia agua desde casa, ya que ahorras más si comprar agua en presentaciones grandes, que suelen ser de menor costo.

También hay filtros de agua que pueden ayudar a reducir el gasto, los cuales limpian el agua que proviene del grifo y se puede encontrar en algunas plataformas de venta en línea que van desde 800 a 6 mil pesos mexicanos.