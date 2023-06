¡Basta, ‘team’ calor! 5 frutas que ayudan a hidratar el cuerpo

¡Ya basta, ‘team’ calor! Cuando llegan las olas de altas temperaturas es necesario mantener una adecuada hidratación. Te contamos qué frutas son las más recomendadas durante estas épocas.

De acuerdo con Medline Plus, la deshidratación es una afectación que ocurre por la pérdida de líquidos en el cuerpo. Este padecimiento ocurre cuando una persona se expone a grandes temperaturas y no toma la suficiente cantidad de agua.

Hay bebidas que ayudan a evitar deshidratarse como el agua de coco y la natural, algunos especialistas recomiendan tomar este último líquido en al menos ocho vasos diarios.

En temporada de calor existen algunas bebidas que ayudan a refrescar. (Foto: Shutterstock)

¿Qué frutas ayudan a combatir el calor?

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que una dieta rica en frutas y vegetales puede ayudar a combatir padecimientos como enfermedad cardíaca, reducir la presión arterial y hasta a promover la salud digestiva.

Al igual que las bebidas, existen algunas frutas que ayudan a que el organismo evite los efectos negativos que puede traer consigo la temporada de calor.

Sandía

La sandía es una fruta que se caracteriza por su color rojizo y dulce sabor. El sitio especializado de Web MD, consumir este alimento o bebida puede ser una forma natural de mantenerse hidratado.

Esto se debe a que, según Healthline, la sandía es una fruta que está compuesta por un 91% de agua y 7.5% de carbohidratos, unos 100 gramos de este alimento tiene alrededor de 30 calorías.

Aparte de ser un alimento bajo en calorías, la sandía es una fruta rica en antioxidantes beneficios para el organismo como el licopeno.

La sandía es un alimento que ayuda a hidratarse. (Foto: Wikimedia Commons)

Fresas

En un listado de los mejores alimentos para hidratarse, el portal de Healthline agrega a las fresas en la segunda posición.

El sitio especializado explica que las fresas tienen un gran contenido de agua, alrededor del 91% de su composición está hecha de este líquido. Asimismo, son una fruta rica en fibra, antioxidantes, minerales y vitaminas.

El consumo habitual de fresas puede ayudar a evitar padecer diabetes y proteger al organismo contra enfermedad cardiovasculares.

Las fresas son un tipo de fruta que ayudan a hidratar el cuerpo. (Foto: Wikimedia Commons)

Pepino

El portal especializado de Eat this, not that acomoda en primer lugar al pepino como uno de los alimentos que pueden ayudar a evitar un golpe de calor.

Este alimento, de acuerdo con Healthline, botánicamente puede ser considerado como una fruta. Aunque hay especialistas que aseguran que pertenece al lado de las verduras. A pesar de ello, Eat this, not that asegura que se compone de una estructura de 95% agua.

El pepino puede considerarse como una fruta. (Foto: www.gob.mx)

Melón cantalupo

El melón cantalupo es un tipo de fruta de color naranja que también contiene grandes porciones de agua en su composición.

De acuerdo con Healthline, alrededor de 117 gramos de melón cantalupo contiene más agua que medio vaso. De igual manera, es un alimento rico en fibra y vitamina A, su consumo habitual puede promover la salud del sistema inmunitario.

El melón cantalupo se caracteriza por tener grandes cantidades de agua. (Foto: Wikimedia Commons)

Granada

La granada, cuyo nombre científico es punica granatum, también se encuentra en el listado de Eat this, not that de alimentos que pueden ayudar a combatir los efectos secundarios del calor.

Aparte de ser una fuente de agua, el sitio especializado explica que contienen un antioxidante especial llamado punicalaginas que ayuda al cuerpo a sudar todas las toxinas que le hacen daño.