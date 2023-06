¿Ni aunque la michelada tenga verdurita? Estos son los efectos secundarios de beberla demasiado

¿Siempre le pones escarchado? Las micheladas son una de las formas más populares para tomar cerveza, en especial cuando hace calor y no sabes si tomarle o darle una mordida a esta bebida con ingredientes como cacahuates, pepino, camarones y más; sin embargo, su consumo en exceso puede tener efectos secundarios en la salud.

Aunque su origen es difuso, se tiene conocimiento que las micheladas se originaron en San Luis Potosí. Esta bebida es el resultado de combinar cerveza, clara u oscura, con algunas salsas o jugo de tomate. El vaso viene acompañado de un escarchado de sal, limón y chamoy.

En la actualidad, las micheladas han creado un multiverso con variaciones como la ‘licuachela’, ‘kittychela’, ‘gomichela’, entre otras.

A pesar de su delicioso sabor, las micheladas pueden ser bebidas dañinas para la salud si se consumen todos los días o de forma cotidiana en exceso.

La michelada cuenta con diferentes variaciones en su elaboración. (Foto: Shutterstock)

¿Cuántas calorías tiene una michelada?

El sitio de My Fitness Pal, especializado en temas de ejercicio, una michelada de 354 ml contiene alrededor de 187 calorías, de las cuales la mayoría son carbohidratos (89%) seguido de proteínas (11%).

Como referencia, se puede comparar con el contenido aproximado que tienen otras bebidas alcohólicas:

Cerveza (una lata): 155 calorías.

Caguama (940 ml): 392 calorías.

Vodka tonic (un trago): 189 calorías.

Ron (un shot): 97 calorías.

Vino tinto (una copa): 120 calorías.

Vino blanco (una copa): 148 calorías.

Las micheladas son una de las bebidas más populares de la actualidad. (Foto: Shutterstock)

¿Qué tan sana es la michelada?

El principal ingrediente de la michelada es la cerveza, se trata de una bebida alcohólica que se obtiene a través de la fermentación de ciertos cereales, como la cebada. El sitio especializado de Healthline explica que se trata de un líquido rico en calorías vacías, aquellas que aportan energía, pero contienen pocos nutrientes.

Asimismo, las micheladas contienen otros ingredientes, como la sal, que pueden contribuir a padecimientos en el cuerpo.

Aumento de peso

El portal de Eat this, not that explica que la cerveza es una bebida que se relaciona con el aumento de peso por su gran cantidad de calorías.

En conversación con este sitio, The Nutrition Twins explican que esto se debe a que las personas no toman solo una:

“Mucha gente no se detiene en una sola. La cerveza reduce las inhibiciones al mismo tiempo que aumenta el hambre, y puedes prepararte para comer en exceso por encima de todo”.

Puede reducir tu esperanza de vida

The Nutrition Twins dice a Eat this, not that que el consumo de cerveza pueden reducir la esperanza de vida de una persona: “Cuanto más bebes, mayor es el riesgo para tu vida”.

Asimismo, explican que lo mejor para evitar este efecto es no consumir más de lo recomendado de cerveza. Estas son las cantidades recomendadas en adultos sanos de acuerdo con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España:

Hombres: una o dos cervezas diarias (aproximadamente 700 mililitros, lo equivalente a 28 gramos de alcohol).

Mujeres: una cerveza diaria (aproximadamente 400 mililitros, lo equivalente a 16 gramos de alcohol).

Riesgo de padecer diabetes

El sitio especializado de Medline Plus señala que las bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo II. En el caso de la cerveza, esto se debe a que al ser ricas en carbohidratos pueden provocar un aumento de azúcar en la sangre.

Asimismo, algunas micheladas contienen azúcar, las gomitas o el chamoy que se le añaden, que en exceso también contribuyen al riesgo de padecer esta enfermedad.

El escarchado de las micheladas puede tener ingredientes de todo tipo. (Foto: Shuttertock)

Exceso de sodio

Algunas micheladas son preparadas con jugo de tomate, de acuerdo con Eat this, not that, este líquido contiene grandes cantidades de sal.

La sal es la principal fuente de sodio para el cuerpo humano, este elemento es necesario para la función del organismo; sin embargo, su consumo en exceso puede provocar algunos efectos secundarios importantes.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, algunos padecimientos que pueden surgir por el consumo excesivo de sal son:

Problemas cardiovasculares

Problemas renales

Osteoporosis

Riesgo de padecer cáncer

Lo más recomendable es preparar esta bebida con jugo de tomate que su etiqueta asegure estar elaborado con bajos niveles de sal o contener bajos niveles de sodio.

Recuerda que no hay alimentos buenos o malos, solo hábitos alimenticios que perjudican la salud, por lo que mientras no te excedas puedes disfrutar de este ‘gustillo’ de vez en cuando.