‘Kittychelas’: Aquí venden estas micheladas inspiradas en Hello Kitty

Las 'Kittychelas' son micheladas servidas en vasos de Hello Kitty. (Tik Tok / @mexicanhellokitty).

¿Crees que lo has visto todo? Después de que las ‘licuachelas’ (micheladas en vasos de licuadora) causaron revuelo hace ya unos años, la cerveza ha encontrado lugar en todo tipo de envases, desde ‘rotochelas’ (en un mini tinaco), ‘wachicoldrink’ (en garrafa de gasolina) y ‘tutsichelas’ (en contendores con forma de paletas). Como para todos hay gustos, no podían faltar las ‘Kittychelas’, inspiradas en Hello Kitty.

La famosa gatita de la compañía de Sanrio fue lanzada en la década de los 70 y ha ido cosechando fans de varias generaciones, incluso en la Ciudad de México encuentras un tianguis temático dedicado a Hello Kitty, crepas y marquesitas con esta gatita y hasta el primer Hello Kitty Café en México.

Quienes crecieron con este personaje hoy son ‘adultos independientes con gustos bien dementes’ y ahora pueden encontrar hasta micheladas servidas en envases de Hello Kitty.

¿Dónde venden las ‘Kittychelas’?

Jordan & Keny

El mismo negocio que creó las ‘tutsichelas’ también tiene a la venta las ‘kittychelas’.

En días pasados se volvió viral en Tik Tok un lugar llamado Jordan & Keny, en el tianguis de La Lagunilla en la CDMX, donde sirven la cerveza o la bebida de tu preferencia en vasos de plástico con forma de Hello Kitty: escarchados con chamoy y coronados por gomitas en la cima de la cabeza de la gatita japonesa.

El video publicado por la usuaria @fueteteh pronto alcanzó dos millones de reproducciones y casi 400 mil ‘me gusta’ con comentarios como “Ya párenle, ni siquiera me he tomado una ‘licuachela’ y ya hay otras mil” y “eso es algo que yo necesito solo por el vasito”.

¿Dónde? Puedes llegar por la estación del Metro Lagunilla, caminar por la calle Jesús Carranza hasta llegar a la calle Matamoros.

Las 'Kittychelas' se venden en La Lagunilla, CDMX. (Foto: Instagram @chalitas_drinks / Tik Tok @fueteteh).

Chalita’s Drinks

También en La Lagunilla encuentras las bebidas preparadas en Chalita’s Drinks, donde rellenan estos envases con toda una caguama y acompañadas con sus gomitas.

En Tik Tok se volvió popular otro video de @mexicanhellokitty donde muestra esta preparación, el cual se volvió viral con más de dos millones de reproducciones.

En el lugar hacen ‘rotochela’, ‘pitochela’, ‘licuachelas’, ‘nalguichelas’, puedes elegir micheladas, ‘azules’, mojitos y diversas bebidas.

¿Dónde? Tianguis de La Lagunilla, Calle Comonfort 32, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Todo tipo de envases originales encuentras en La Lagunilla. (Foto: Facebook / Chalita’s Drinks).