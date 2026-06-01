Alcanza Sheinbaum aprobación de 69% en mayo: Encuesta EF

La aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum registró 69 por ciento en el mes de mayo, según la Encuesta EF

La aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum registró 69 por ciento en el mes de mayo, según revela la más reciente encuesta de El Financiero. De acuerdo con el sondeo, la desaprobación registró 31 por ciento.

(Gráfica: El Financiero)

Aunque el apoyo a la mandataria se mantuvo estable en el último mes, las percepciones negativas sobre el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública se dispararon al alza, al pasar de 56 a 66 por ciento entre abril y mayo, mientras que las evaluaciones positivas bajaron de 32 a 25 por ciento.

Este es el porcentaje más bajo de opiniones positivas en lo que va de la gestión de Sheinbaum al evaluar el desempeño en seguridad pública.

En otros rubros de desempeño gubernamental no hubo cambios o los cambios fueron modestos: en economía el porcentaje de opinión favorable se mantuvo en 48 por ciento, mientras que la opinión desfavorable pasó de 39 a 42 por ciento; en corrupción la variación fue de 31 a 30 por ciento en opiniones favorables, y 59 a 61 por ciento en opiniones desfavorables.

En lo que respecta al crimen organizado, el cambio de abril a mayo fue de 27 a 24 por ciento en las opiniones positivas, mientras que las opiniones negativas subieron ligeramente de 62 a 66 por ciento.

En el rubro de apoyos sociales hubo una ligera variación de 67 a 71 por ciento en las opiniones favorables, mientras que las desfavorables también subieron ligeramente, de 24 a 28 por ciento.

(Gráfica: El Financiero)

De acuerdo con la encuesta, hubo una gradual mejoría en las percepciones de la relación entre la presidenta Shienbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, registrando 40 por ciento de opinión positiva en el mes de mayo, luego de subidas leves pero continuas desde enero pasado, cuando la opinión positiva sobre la relación entre la presidenta y Trump era 24 por ciento.

Por otra parte, 45 por ciento de las personas entrevistadas calificó la relación de México con Estados Unidos como buena o muy buena, dos puntos por arriba de lo que se observó el mes anterior.

(Gráfica: El Financiero)

En las opiniones sobre la manera en que se están llevando las negociaciones del T-MEC también hubo una leve mejora, al pasar de 52 a 57 por ciento quienes calificaron como bien o muy bien. El 35 por ciento dio una calificación mala o muy mala.

(Gráfico: El Financiero)

En la encuesta también se abordó el tema del fracking. El 47 por ciento dijo estar de acuerdo con esa posibilidad para extraer gas natural en el país, mientras que el 49 por ciento dijo estar en desacuerdo. Opiniones divididas.

(Gráfica: El Financiero)

En la pregunta se planteó que, durante su gobierno, López Obrador estuvo en contra del fracking, pero que la presidenta Sheinbaum estaba mostrando más apertura ante esa posibilidad.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 8 al 13 y del 21 al 25 de mayo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento. * Pregunta realizada del 8 al 13 de mayo (n=400).