Corrupción en México deteriora la confiaza de los mexicanos en el Gobierno, según encuesta

La corrupción en México repuntó durante 2025 y la confianza ciudadana en varias instituciones públicas mostró un deterioro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, que también reveló una menor satisfacción con los servicios públicos.

La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción se ubicó en 15 mil 642 casos por cada 100 mil habitantes, cifra superior a los 13 mil 966 reportados en 2023 y la más alta desde 2019.

Además, 84.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción, mientras que Viernes 22 de Mayo de 2026 el costo asociado a estas prácticas ascendió a 17 mil 707.4 millones de pesos, equivalente a un promedio de 3 mil 865 pesos por persona.

Los contactos con autoridades de seguridad pública fueron los trámites con mayor incidencia de corrupción, ya que 63.5 por ciento de las personas que interactuaron con ellas reportó haber vivido algún acto irregular. Le siguieron los permisos relacionados con la propiedad, con 32.0 por ciento.

La encuesta también reflejó una caída en la confianza hacia distintas instituciones.

Mexicanos cada vez confían menos en los partidos políticos

La percepción de confianza en la Presidencia de la República y en las Secretarías de Estado bajó a 46.5% en 2025, desde 59.1% en 2023 y 54.1% en 2021. La confianza en el Ejército y la Marina pasó de 71.5 a 62.0 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en la Guardia Nacional disminuyó de 65.6 a 56.2 por ciento.

En el Gobierno Federal cayó de 59.1 a 46.5 por ciento y en los institutos electorales, de 54.7 a 48.1 por ciento.

En los ministerios públicos o fiscalías estatales, el nivel de confianza retrocedió de 38.6 a 34.1 por ciento, y en jueces y magistrados bajó de 39.4 a 34.8 por ciento. Los partidos políticos se mantuvieron como las instituciones con menor credibilidad, con apenas 23.9 por ciento de con anza ciudadana.

La ENCIG también mostró un deterioro en la percepción de los servicios públicos. En 2025, solo 47.2 por ciento de la población urbana dijo estar satisfecha con los servicios públicos básicos.