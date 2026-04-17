Partidos y Congreso, las instituciones en que menos confían los mexicanos

Los partidos políticos, seguidos de los congresos locales y federal, son las instituciones que menor confianza generan entre los mexicanos, según encuesta del Inegi (Fotografía. Shutterstock)

Los partidos políticos, seguidos de los congresos locales y federal, son las instituciones que menor confianza generan entre la población mexicana, revela la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La confianza ciudadana en las instituciones públicas presenta diferencias marcadas, con niveles reducidos en el ámbito político y en las corporaciones de seguridad local, en un entorno donde persisten altas percepciones de corrupción.

Los datos del INEGI ubican a los partidos como la institución con menor respaldo, ya que solo 33.7 por ciento de la población reportó tener confianza alta o moderada.

De acuerdo con los datos de la Encoap, los congresos estatales muestran un patrón similar, con un nivel de 38.8 por ciento, mientras que el Congreso de la Unión alcanza 41 por ciento, manteniéndose también en niveles relativamente bajos.

En seguridad pública, la percepción es limitada en el ámbito local. La policía municipal alcanzó 45.5 por ciento de confianza, mientras que la policía estatal se ubicó en 46.9 por ciento, colocándose entre las instituciones peor evaluadas en este rubro.

En contraste, la Guardia Nacional registró 61 por ciento y las Fuerzas Armadas, 75.9 por ciento, lo que evidencia una diferencia clara entre instituciones de seguridad nacional y las corporaciones locales.

En cuanto a la administración pública, 53 por ciento de los mexicanos manifestó confianza en el gobierno federal, frente a 47.7 por ciento que confía en los gobiernos estatales y a 47 por ciento, en los municipales, mostrando una menor percepción de confianza conforme se acerca el nivel de gobierno a lo local.

¿Por qué los mexicanos no confían en la política?

Este entorno de confianza limitada se da en un contexto de alta percepción de corrupción. El 84.9 por ciento de la población consideró probable que una persona servidora pública acepte dinero para agilizar trámites, en tanto que 82.4 por ciento estimó probable el intercambio de favores políticos.

Asimismo, 59.2 por ciento consideró probable que el gobierno ceda ante presiones de empresas para impulsar políticas públicas alineadas a intereses particulares.

Para 75.4 por ciento de la población, la delincuencia, violencia e inseguridad es el principal problema de México.

Otros problemas más apremiantes para los mexicanos tienen que ver con el aumento de precios y el costo de vida, con 65.4 por ciento de respuestas, y la corrupción, con 46.8 por ciento.

Le siguieron el desempleo y empleo, con 35.8 por ciento, así como la pobreza y desigualdad social, con 16.4 por ciento.