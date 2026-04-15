Sheinbaum aclara por qué cambió de opinión sobre el fracking: ‘Hay que analizar nuevas tecnologías’

La presidenta Sheinbaum explicó cómo ocurrió su cambio de opinión sobre el fracking en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que antes estaba en contra del fracking en México, pero ahora cambió de opinión y explicó las razones de dicha modificación.

“Cuando veo las nuevas tecnologías y la situación del país en términos de la dependencia, lo peor que puedo decir es que no, sin tomar en cuenta las nuevas tecnologías”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

En la conferencia de este 15 de abril, Sheinbaum presentó a su ‘dream team’ de especialistas sobre el fracking en México que estarán encargados de analizar dicha posibilidad para extraer gas natural.

El objetivo principal del fracking en México es reducir la dependencia de Estados Unidos sobre el gas natural y encontrar una alternativa ‘amigable’ con el medio ambiente sin contaminar el agua ni dañar el subsuelo.

¿Qué sabemos del ‘dream team’de Sheinbaum para el fracking en México?

Sheinbaum afirmó que la conformación de un comité de especialistas de alto nivel es para evaluar el uso del fracking en el país, con el objetivo de tomar decisiones basadas en evidencia científica y sin comprometer el medioambiente ni a las comunidades.

El grupo estará integrado por académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), además de organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

“La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema se pongan de acuerdo, se sienten, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, señaló la mandataria.

Sin embargo, también insistió en que no hay ninguna decisión tomada y remarcó que el fracking no es la única apuesta energética del país.

¿Cuáles son los planes de Sheinbaum para el fracking en México?

“Dependemos 75 por ciento del gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces, para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel”, afirmó Sheinbaum.

Las conclusiones se entregarán en dos meses, aproximadamente en junio, y la presidenta dijo que ante una posible implementación, cualquier decisión pasará por la evaluación científica y social.

“Las tecnologías más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables de energía. Será 40 por ciento de generación de energías renovables en el país”, dijo Sheinbaum al destacar también proyectos de almacenamiento, hidrógeno verde y energías limpias dentro del Plan Nacional de Energía.

“Una vez que ellos definan si es factible hacerlo en Coahuila, por ejemplo, entonces pasaríamos a la parte social, evidentemente. A la consulta con las comunidades. Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad”, aseguró.

*Con información de EFE