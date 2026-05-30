De dirigir a Cruz Azul a ser buscado por Interpol: ¿Por qué estaba preso ‘Billy’ Álvarez?

El arresto de ‘Billy’ Álvarez ocurrió en la CDMX en enero de 2025, en un inmueble ubicado en la zona del Pedregal de San Ángel. [Fotografía. Cuartoscuro]

El expresidente de Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, murió el sábado 30 de mayo tras permanecer hospitalizado varios días en Toluca. El dirigente enfrentaba un proceso penal por delitos federales relacionados con su gestión al frente de la Cooperativa Cruz Azul.

‘Billy’ Álvarez fue trasladado desde un centro médico en la Ciudad de México al Hospital General Dr. Nicolás San Juan, en Toluca, Estado de México, donde se confirmó su fallecimiento.

Desde enero de 2025 se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En ese lugar cumplía prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

¿De qué delitos estaba acusado ‘Billy’ Álvarez?

Las autoridades federales acusaron a ‘Billy’ Álvarez por los delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, todos relacionados con su gestión dentro de la Cooperativa Cruz Azul.

Las investigaciones se centraron en presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la cooperativa, en particular en transferencias y operaciones financieras que las autoridades consideraron injustificadas o sin respaldo documental suficiente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se detectaron movimientos por al menos 114 millones de pesos relacionados con estas operaciones. Esto derivó en el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al exdirectivo y en la integración de diversas carpetas de investigación por posibles delitos financieros.

Guillermo Álvarez estuvo más de cinco años prófugo antes de ser arrestado en enero de 2025 (Foto: Cuartoscuro)

El caso también incluyó el señalamiento del uso de empresas para realizar movimientos financieros que, según las autoridades, buscaban ocultar el origen de los recursos.

El exdirectivo cementero permaneció prófugo durante más de cuatro años, luego de que en 2020 la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra y se emitió una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

El arresto de ‘Billy’ Álvarez ocurrió en la CDMX en enero de 2025, en un inmueble ubicado en la zona del Pedregal de San Ángel. Tras su captura, fue puesto a disposición de un juez federal, quien determinó vincularlo a proceso.

Tras su detención, el juez federal determinó que Guillermo Álvarez debía permanecer en prisión preventiva, por lo que ordenó su traslado al Penal del Altiplano.

En ese centro penitenciario de máxima seguridad quedó internado mientras continuaba su proceso judicial. Esta etapa marcó el inicio formal de su defensa ante las autoridades.

¿Cómo pasó Billy Álvarez de ser presidente de Cruz Azul a ser buscado por la Interpol?

‘Billy’ Álvarez encabezó durante más de tres décadas a la Cooperativa Cruz Azul y al club de futbol, lo que consolidó a la institución como una de las más importantes del país en el ámbito deportivo y empresarial.

A pesar de su solidez deportiva, Cruz Azul solo obtuvo el campeonato de liga en el Invierno 1997 durante la gestión de Guillermo Álvarez. De igual forma, el club celeste ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 1996, 1997 y 2013-14; la Copa MX en el Clausura 2013; y la Supercopa MX en 2018.

Sin embargo, su administración comenzó a ser cuestionada por integrantes de la propia cooperativa, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos, la asignación de contratos y la toma de decisiones internas.

Guillermo Álvarez Guillermo Álvarez estuvo al frente de Cruz Azul por 32 años. [Fotografía. Cuartoscuro]

Estos señalamientos escalaron en 2020 hasta convertirse en investigaciones formales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

La intervención de ambas instancias marcó un punto de quiebre en su trayectoria, al trasladar el conflicto interno de la cooperativa al ámbito judicial.

Ese mismo año, ‘Billy’ Álvarez presentó su renuncia como presidente de Cruz Azul tras 32 años al frente de la institución, en medio de un conflicto interno en la cooperativa.

Posteriormente, las autoridades federales emitieron órdenes de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades financieras. Además, se giró una ficha roja de Interpol para su búsqueda a nivel internacional.

Tras permanecer prófugo durante más de cuatro años, ‘Billy Álvarez’ fue detenido en 2025, hecho que marcó uno de los escándalos más relevantes en el futbol mexicano, al pasar de dirigir a Cruz Azul a enfrentar un proceso penal ante la justicia federal.

Desde entonces, Guillermo Álvarez permaneció en prisión preventiva en el Penal del Altiplano, mientras avanzaba su proceso judicial, el cual no se resolvió antes de su fallecimiento.