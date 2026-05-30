Primer ciclón tropical de la temporada amenaza el Pacífico: Conagua vigila zona en Baja California

Conagua pronosticó que habrá lluvias puntuales fuertes en Zacatecas y San Luis Potosí. (Cuartoscuro).

Oficialmente inició la temporada de huracanes 2026 y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que está vigilando las costas de Baja California, ya en los próximos siete días se pronostica la formación de una zona de baja presión.

Detalló que el viernes por la tarde aumento en un 80 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Baja California.

En tanto, la Conagua también informó en su pronóstico del clima para este fin de semana que la onda tropical número 3 se desplazará frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

También habrá lluvias puntuales fuertes en Zacatecas y San Luis Potosí; intervalos de chubascos en Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Se suman lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Chihuahua.

Conagua también prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo.

“El Servicio Meteorológico Nacional monitorea una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México e istmo de Tehuantepec“, se informó en un comunicado.

En nuestro país no solo hay lluvias, también hay una onda de calor al norte y afecta a Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades de esperan de 40 a 45 grados centígrados para el fin de semana.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Cuá será el clima para la Ciudad de México este fin de semana?

Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado, bruma y ambiente fresco en la mayor parte de la región, detalla Conagua.

Agrega que durante la tarde, habrá ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 27 a 29 grados.