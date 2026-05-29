Clima en CDMX y Edomex: Calor ‘subirá’ hasta 28 grados en el Valle de México este sábado 30 de mayo

El clima en el Valle de México para este sábado 30 de mayo presenta condiciones despejadas y cálidas. La región, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México y el Estado de México, no tendrá probabilidad de lluvia según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas máximas que alcanzarán los 27.3°C.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre 13.3°C como mínima y 27.0°C de máxima. Para Naucalpan, se prevén valores desde los 12.7°C hasta los 26.7°C. Por su parte, en Ecatepec de Morelos, las mínimas serán de 13.0°C y las máximas llegarán a 27.3°C.

La ciudad de Toluca tendrá un ambiente más fresco, con una mínima de 6.7°C y una máxima de 23.3°C. Estas cifras marcan una diferencia notable con las zonas más cálidas del Valle de México, donde el termómetro subirá más. En Toluca de Lerdo, la temperatura actual es de 16.9°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México?

El pronóstico indica que el cielo estará completamente despejado en toda la región, sin ninguna probabilidad de lluvia para este viernes. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 9 km/h en la mayoría de las ciudades, lo cual favorece un día agradable al aire libre.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias intensas en el sureste y la Península de Yucatán, el Valle de México se mantendrá al margen de estos fenómenos. Las condiciones de estabilidad climática dominarán la zona, asegurando un ambiente seco y soleado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente: Sábado 30 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 10 km/h. Domingo 31 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 11 km/h. Lunes 1 de junio: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana apunta a días mayormente soleados y con un ligero aumento de las temperaturas máximas. Se recomienda mantenerse informado sobre cualquier actualización, aunque no se esperan cambios drásticos en las condiciones actuales.

¿Qué recomendaciones hay para el clima cálido en la región?

Ante las temperaturas cálidas, es importante tomar precauciones para cuidar la salud. Se aconseja beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación y usar protector solar si se planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

Para salir, se recomienda vestir ropa ligera de colores claros y buscar la sombra siempre que sea posible. Planificar actividades físicas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer ayudará a evitar la exposición al sol más intensa y el calor.

Fuente: CONAGUA.

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