¿Va a llover? Así se espera el clima en CDMX y Edomex para este viernes 29 de mayo

El pronóstico del clima para la CDMX y Edomex para el viernes 28 de mayo.

El clima en el Valle de México este viernes 29 de mayo se presenta con cielo despejado y temperaturas cálidas. Las principales ciudades de la zona experimentarán un día soleado.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, se espera un jueves con cielo nublado hacia la tarde, con lluvias ligeras aisladas en el poniente y sur de la capital.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, para el viernes 29 de mayo se esperauna mañana con cielo nublado y bruma, con ambiente fresco a templado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (smn) de la Conagua Clima.

La tarde del mismo día en la CDMX y Edomex se espera un ambiente cálido, cielo medio nublado y a ello se suma la posibilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas en el Valle de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Toluca, en el Estado de México, registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 7.0°C y una máxima de 23.0°C. Los vientos serán ligeros, de 5 km/h, y el cielo se mantendrá despejado.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este fin de semana?

Según el pronóstico del SMN, el Estado de México sí tiene pronóstico de posibles lluvias aisladas para el viernes 29 de mayo y el sábado 30 de mayo.

Para la tarde del sábado, se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 29 de mayo : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h. Sábado 30 de mayo : Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 10 km/h. Domingo 31 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 10 km/h.

El pronóstico extendido para el Valle de México muestra un aumento gradual de temperaturas. Se esperan cielos despejados y vientos moderados los próximos días, con un fin de semana cálido.

¿Cómo protegerse del calor en CDMX y Edomex?

Ante el calor, es vital beber suficiente agua. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se recomienda usar ropa ligera y de colores claros, aplicando protector solar. Es aconsejable buscar la sombra y utilizar sombreros o gorras al salir, sobre todo en actividades al aire libre.

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