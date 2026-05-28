¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el AICM? Esto pasó con el exintegrante de ‘La Mansión VIP’

Naim Darrechi tuvo problemas con las autoridades al llegar a la Ciudad de México luego de un viaje por Puerto Vallarta. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

El influencer Naim Darrechi, exintegrante de La Mansión VIP, fue detenido por autoridades aeroportuarias tras arribar a la Ciudad de México, luego de un viaje que realizó a Puerto Vallarta en compañía de otros creadores de contenido.

La situación fue denunciada por la influencer Sol León, también exparticipante del reality show de HotSpanish, mediante redes sociales, en donde aseguró que había irregularidades en la detención del también exnovio de la cantante Yeri Múa.

Luego de pasar horas en el Ministerio Público y después de que un abogado interviniera en el caso, Naim fue puesto en libertad; sin embargo, explicó que el motivo de su detención no estaba relacionado con fumar un cigarro electrónico a bordo del avión como se dijo inicialmente.

¿Qué pasó con Naim Darrechi en el aeropuerto?

Sol León explicó en una transmisión en vivo que tanto ella, como Naim y sus acompañantes, hicieron el viaje de regreso a la Ciudad de México juntos, para lo cual tuvieron que pasar por algunos filtros de seguridad.

En estos, tuvieron las revisiones de rutina que todos pasaron con normalidad. No obstante, al subir al avión, Darrechi supuestamente encontró un cigarro electrónico en la bandeja de su asiento.

“La azafata llegó rápido, al segundo y empezó a decir que Naim estaba fumando: toda la gente estaba de testigo, nunca olió a cigarro, a vape, a nada”, dijo la influencer, quien cuestionó cómo podría pasar un dispositivo de este estilo luego de atravesar un filtro de seguridad.

Sol León también añadió que al llegar ya estaban los policías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y elementos de la Guardia Nacional listos para realizar la detención de Naim.

En el video, los policías les informan que no se pueden retirar; posteriormente, esposan al creador de contenido y lo llevan hacia una patrulla, por lo cual la influencer subió a su auto para ir al Ministerio Público con su amigo.

A pesar de ello, Sol León afirmó que se trataba de una supuesta detención ilegal, debido a que tras cuatro horas privado de su libertad, Naim Darrechi no había sido registrado y desconocían la situación de su amigo.

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi? Esto dijo su abogado

Luego de la detención, el abogado Víctor Carrillo llegó al Ministerio Público en donde estaba el influencer e indicó que había algunas irregularidades en el proceso de su cliente.

“Lo detuvieron aproximadamente durante dos horas para ponerlo a disposición. Es una irregularidad. Primero lo llevan ante un juzgado cívico y después lo trasladan a la fiscalía. Hay irregularidades en todo esto”, dijo ante los medios de comunicación.

A pesar de ello, desde que él tomó el caso, la situación se aclaró y se comenzó a integrar la carpeta de investigación conforme a derecho; además, explicó que la detención no estaba relacionada con el vape.

“Es el delito de discriminación. Él es el imputado, él es el que por ahí se le atribuye la conducta del delito de discriminación”, comentó e indicó que dos personas declararon en contra del influencer.

Víctor Carrillo también indicó que no es un delito grave; sin embargo, el proceso señala que debe ser presentado ante las autoridades para aclarar la situación y reiteró que no hay cargos por fumar en el avión.

¿Naim Darrechi ya está en libertad?

Horas después, Sol León compartió un video en sus redes sociales en donde informó que Naim ya fue puesto en libertad y aseguró que todo fue debido a la presión de sus seguidores.

La influencer también compartió que fue gracias al apoyo de tres abogadas que logró contactar a Víctor Carrillo, quien es especialista en casos como el que vivió Naim Darrechi, aunque no dio detalles debido al proceso legal.

Hasta ahora, se desconoce bajo qué circunstancias Naim fue puesto en libertad; sin embargo, Sol León comentó: “Se hizo justicia, mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes”.