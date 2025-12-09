Ni una ‘fumadita’: Diputados prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Diputados aprobaron la prohibición de venta y uso de vapeadores y cigarros electrónicos. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, con penas de hasta ocho años de prisión por su venta.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores -de mayoría oficialista- avalaron el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen reforma la Ley General de Salud “en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares”, y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta.

También impone una multa equivalente de 100 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 11,314 pesos y 226,280 pesos por la venta de estos dispositivos.

Diputados de oposición defendieron el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿En qué consiste la prohibición a vapeadores y cigarros electrónicos?

En concreto, la reforma prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como “todos los actos de publicidad o propaganda” para su consumo.

Y define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.

La iniciativa también reconoce al “vapeo como una amenaza a la salud pública”, lo que permitirá implementar políticas públicas para “disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios”, apuntó el Legislativo en un comunicado.

Además de prohibir los vapeadores, la reforma también fortalece la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

‘Prohibición abre la puerta al crimen’: oposición

Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición criticaron al oficialismo por “abrirle la puerta” al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena van a recibir su aguinaldo”, expuso la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano.

La legisladora llamó además “hipócritas” a los legisladores oficialistas que “vapean”. “Ustedes vapean, los hemos visto, no sé con qué cara vienen a poner una prohibición cuando son consumidores de vapeadores”, afirmó.

En junio pasado, organizaciones y especialistas advirtieron -en el marco del Día Mundial del Vapeo, que se celebra cada 31 de mayo- sobre el alarmante crecimiento del “mercado negro” de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado de políticas prohibitivas y falta de regulación.