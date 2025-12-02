Aprobación de Claudia se mantiene en 70% en noviembre

Entre los eventos de impacto entre la opinión pública, noviembre comenzó con la noticia de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum afuera de Palacio Nacional, de lo cual se enteró 72 por ciento de las personas al momento del sondeo. [Fotografía. Cuartoscuro]

El nivel de aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo en 70 por ciento en el mes de noviembre, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero. El estudio indica que 30 por ciento de las personas entrevistadas desaprueba el trabajo que está haciendo la mandataria.

Evaluación de gobierno

Entre los eventos de impacto entre la opinión pública, noviembre comenzó con la noticia de acoso a la presidenta afuera de Palacio Nacional, de lo cual se enteró 72 por ciento de las personas al momento del sondeo. Además, 59 por ciento calificó bien o muy bien la seguridad en torno a la mandataria, mientras que 37 por ciento la calificó mal o muy mal.

Acoso de la presidenta

La denominada marcha de la generación Z fue un evento del cual se enteró 77 por ciento de las personas, y, a ese respecto, las evaluaciones al gobierno fueron más desfavorables que favorables: 31 por ciento calificó favorablemente a la administración de Sheinbaum por su actuación ante las marchas, mientras que 48 por ciento, desfavorablemente. Respecto a la manera en que se dieron las marchas, 21 por ciento las calificó positivamente, mientras que una mayoría de 55 por ciento, negativamente.

Marcha de la generación Z

Del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se enteró 87 por ciento de la gente, siendo el evento de mayor alcance de los tres. Las investigaciones sobre el caso dividieron opiniones, con 41 por ciento que opina que el gobierno ha hecho bien las cosas y 49 por ciento que cree que las ha hecho mal.

Asesinato de Carlos Manzo

Por otro lado, al preguntar sobre la situación de la seguridad pública en Michoacán, 21 por ciento expresó una opinión favorable, pero una clara mayoría de 71 por ciento percibe una situación mala o muy mala.

Las evaluaciones a la gestión de gobierno por rubros variaron poco respecto al mes pasado: el manejo de la economía registró una leve variación en las opiniones positivas de 52 a 54 por ciento, mientras que las opiniones negativas pasaron de 45 a 41 por ciento. Las calificaciones al gobierno en manejo de la corrupción registraron 80 por ciento de opinión negativa, dos puntos menos que el mes anterior, y 12 por ciento de opinión positiva, siendo este el rubro peor calificado, junto con el rubro de crimen organizado, que también registró 12 por ciento de opiniones positivas y 82 por ciento de opiniones negativas.

Desempeño

En materia de seguridad pública, la opinión positiva pasó de 37 a 38 por ciento, y la negativa de 59 a 56 por ciento, una leve disminución a pesar de las noticias en Michoacán, aunque manteniendo una respuesta desfavorable como opinión mayoritaria.

Desempeño

Los apoyos sociales, que han sido hasta ahora el aspecto mejor evaluado de la gestión de la Presidenta Sheinbaum, registraron una caída importante en el mes, al pasar la opinión favorable de 81 a 69 por ciento, mientras que la opinión desfavorable subió de 17 a 27 por ciento, el nivel más alto de rechazo registrado hasta ahora en ese rubro de la gestión gubernamental.

Desempeño

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 1,000 mexicanos adultos del 13 al 18 y de 21 al 24 de noviembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.1 por ciento. *Pregunta realizada del 13 al 18 de noviembre (n=500); **Pregunta realizada del 21 al 24 de noviembre (n=500)