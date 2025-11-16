Plan Michoacán va contra 12 cárteles: 7 claves para entender la estrategia de Sheinbaum por la seguridad

Elementos del Ejército Mexicano llegaron a Morelia como parte del Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A una semana de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que tiene como objetivo reducir los índices de violencia, delincuencia e inseguridad, el Gobierno de México busca dar avances.

Hace un par de días, México inició una ofensiva contra al menos 12 cárteles del narcotráfico que operan en Michoacán, con una población de 4.7 millones de habitantes, según el Censo 2020 del Inegi, y donde se perpetró el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán.

Uruapan, con más de 300 mil habitantes, es uno de los puntos claves del Plan Michoacán y ahora su alcalde es Grecia Quiroz.

Estas son 7 claves para comprender la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los 12 ejes del Plan Michoacán

El plan presentado por integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum está conformado por 12 ejes en una “estrategia integral”, no sólo de seguridad.

La estrategia cuenta con más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Los ejes son: seguridad; desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos; infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.

El Plan Michoacán prevé el combate a al menos 12 cárteles que operan en ese estado. (EFE)

¿Qué cárteles del narcotráfico operan en Michoacán?

Mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran que al menos 12 cárteles del narcotráfico en México operan en Michoacán.

De acuerdo con documentos oficiales de esas dependencias, los grupos delictivos que operan en Michoacán son:

Más Guardia Nacional, Ejército y Marina en Michoacán

Uno de los puntos del Plan Michoacán presentado la semana pasada implica el despliegue de más elementos federales en ese estado.

De acuerdo con autoridades federales se incrementará el número agentes de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en el estado hasta alcanzar un total de 10 mil 506 elementos.

Además el Gabinete de Seguridad realizará visitas periódicas a distintos municipios de Michoacán. La primera gira ya ocurrió cuando el jefe de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezo a visita.

Reuniones con los productores agrícolas

Otro de los puntos clave es la reunión de autoridades estatales y federales con diferentes sectores de la población.

Entre las más importantes están las reuniones permanentes con productores agrícolas de limón, aguacate, con el propósito de garantizar su seguridad, proteger sus actividades económicas y fortalecer la confianza en las instituciones.

Autoridades federales realizarán operativos en Michoacán y estados vecinos para el combate al narcotráfico. (Secretaria de la Defensa Nacional)

El Plan Michoacán será ‘hecho a la medida’

Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y de Marina, el almirante Raymundo Morales, han remarcado que la estrategia de seguridad en Michoacán será regionalizada.

Esto implica que cada unidad tendrá una función específica de acuerdo al área, grupo delincuencial y forma de operar de acuerdo al tipo de delito.

Van contra líderes del narco, generadores de violencia

Entre los objetivos del Plan Michoacán está la detención de líderes del narcotráfico en México, pero esa no es la única meta.

Las autoridades también buscan afectar las capacidades económicas y operativas de los cárteles del narcotráfico a través de aseguramientos de droga y armamento.

Por esa razón, el Plan Michoacán prevé operativos continuos en colaboración con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

También se busca la neutralización de campos de adiestramiento como el hallado en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y la destrucción de laboratorios clandestinos y casas de seguridad.

A reducir la extorsión en Michoacán

Un punto importante es el fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión, cuyos objetivos son lograr arrestos para debilitar estructuras criminales dedicadas a la extorsión; generar investigaciones que deriven en detenciones, además de implementar un protocolo de atención para homologar la actuación de todas las autoridades.

Con información de EFE.