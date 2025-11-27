Amigo de Carlos Manzo exige a Sheinbaum condenar a Noroña: ‘¿Está con Grecia Quiroz o con violentadores?’

Amigo de Carlos Manzo exige a Sheinbaum condenar a Noroña tras agredir a Grecia Quiroz. (Foto: El Financiero)

“No se puede gritar ni una menos y proteger a quienes están representando lo contrario”: Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo y diputado del Movimiento del Sombrero, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum condenar las agresiones de Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Bautista Tafolla llamó a Sheinbaum y a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a aclarar su postura sobre las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña en contra de la viuda de Carlos Manzo.

“Claudia Sheinbaum, secretaria Luisa María Alcalde, hoy les toca responder, no mañana, no cuando baje la polémica, no cuando convenga políticamente”, expresó desde el Congreso de Uruapan.

El diputado criticó que, en lugar de exigir justicia por el homicidio de exalcalde de Uruapan, “un senador prefirió atacar a una mujer en duelo antes de enfrentar al crimen que atacó a su esposo (...) Mientras las viudas entierran a esposos que el Estado no cuidó”.

Señaló que, desde el poder, se envió nuevamente “el mensaje equivocado: es más fácil callar a una mujer que callar a un criminal”.

Amigo de Carlos Manzo exige a Sheinbaum ‘estar del lado de Grecia’ y condenar a Noroña

El legislador Carlos Alejandro Bautista Tafolla pidió a Sheinbaum definir una postura sin dilaciones: “Hoy la pregunta es sencilla: ¿Vas a tener el mismo valor para defender a Grecia? ¿Por qué atacar a Grecia sí puede ser tolerado?”.

Ante esto, Bautista lanzó otra interrogante a Sheinbaum: “México está esperando su respuesta, y esta vez, presidenta, el silencio también se convierte en violencia. ¿Están del lado de las mujeres o de los hombres violentadores de su propio movimiento?”

El diputado también dirigió un mensaje frontal a Fernández Noroña, a quien acusó de mantener un “historial de violencia simbólica y ataques personales”.

“Ahora sí, Gerardo Fernández Noroña, tenemos ganas de que nos visites en Uruapan; en lo personal, a mí me dan muchas ganas de verte. Pudiste pedir esclarecer quién falló desde el Estado, pudiste pararte del lado correcto, pero no: decidiste atacar a la mujer que hablaba desde su dolor”, afirmó.

Finalmente, Bautista remató: “Eres un hombre con historial de violencia simbólica y ataques personales y hoy lo digo con claridad: eres un agresor político, misógino y violento. Quiero que hablemos de hombre a hombre”.