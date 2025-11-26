Amigo de Carlos Manzo ‘reta’ a Noroña a ir Uruapan tras criticar a Grecia Quiroz: ‘No es bienvenido’

Carlos Alejandro Bautista Tafolla aseguró que el pueblo en Uruapan y Michoacán no darían la bienvenida a Gerardo Fernández Noroña luego de los comentarios contra Grecia Quiroz. (Crédito: CarlosAlejandroBautistaTafolla/Facebook | Cuartoscuro)

Ante la insistencia de Gerardo Fernández Noroña de ‘cargar’ contra Grecia Quiroz, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado y miembro del Movimiento del Sombrero, recalcó que el senador morenista no es bienvenido en Uruapan ni en Michoacán.

Afirmó que, en caso de que Fernández Noroña visite el estado, “el pueblo” será quien le demuestre que no es bienvenido luego de las expresiones que lanzó contra Grecia Quiroz, quien rindió protesta como alcaldesa suplente después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, el 1 de noviembre.

“Lo esperamos en Uruapan, pero por obvias razones no es bienvenido en Uruapan y en Michoacán, y eso se lo va a demostrar el pueblo el día que venga. Yo creo que le conviene a que yo vaya a que me acerque a donde él esté a que él venga a Michoacán”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Anteriormente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla pidió a Fernández Noroña no meterse con Grecia Quiroz, luego de calificarla como “fascista” y de “ultraderecha” e insinuar que tenía aspiraciones para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027.

Los comentarios del senador morenista se dieron durante una transmisión en vivo y los repitió cuando estaba en tribuna en el Senado de la República.

“Sostengo que la alcaldesa Quiroz de Uruapan decidió asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le despertó la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027”, dijo desde el Senado.

Luego de recibir críticas, el senador convocó a una conferencia de prensa a la que los medios no asistieron. Ahí, justificó que se trata de una campaña en su contra.

Sheinbaum ‘regaña’ a Gerardo Fernández Noroña

Fernández Noroña tuvo eco y otras figuras del movimiento fueron cuestionadas al respecto. El asunto llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió respeto por parte del morenista hacia Grecia Quiroz.

Recalcó que, incluso para tratar temas políticos, se debe esperar al momento oportuno y que por ahora no es el correcto.

“En estos casos hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo (...) Tiene que haber una sensibilidad para empezar y si hay un asunto de debate político hay otro tema, para lo político ya habrá otros tiempos”, comentó en la mañanera de este miércoles 26 de noviembre.

Faltará conocer si el comentario de la mandataria tendrá efecto en los posicionamientos de Gerardo Fernández Noroña y si mostrará “sensibilidad”, como sugirió.