Noroña critica a Grecia Quiroz, viuda de Manzo: ‘La ambición le despertó, busca gobernar Michoacán’

Noroña acusó que Grecia Quiroz tiene intenciones de llegar a la gubernatura de Michoacán.

El senador Gerardo Fernández Noroña se lanzó ahora contra Grecia Quiroz, luego de que la alcaldesa de Uruapan pidió que se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, dijo Noroña en su podcast.

Fernández Noroña aseguró que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

“Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, agregó el senador de Morena.

Las afirmaciones de Gerardo Fernández Noroña ocurren en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre y se suman a las agresiones del legislador contra mujeres periodistas, reporteras, alcaldesas, regidoras, entre otras.

Así han sido las declaraciones de Grecia Quiroz

Sin embargo, estas no son las primeras declaraciones de Grecia Quiroz que han incomodado al gobierno.

Como parte de su primera rueda de prensa y tras asumir el cargo como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz exigió que se investigue al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy, quienes estarían relacionados con el homicidio de su esposo.

“Él (Carlos Manzo) señaló a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos; específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, dijo.

La mandataria municipal aseguró que continuará alzando la voz para que se aclare el crimen donde perdió la vida su marido.

Además, estas exigencias se suman a su primer discurso de toma de protesta donde pidió voto de castigo en 2027 ante el crimen contra Manzo y la violencia que se vive en Michoacán.

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza y que en 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer y honrar su memoria”, añadió.

¿Qué le dijo Grecia Quiroz a Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo?

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para exigirle justicia.

“Para mí esta reunión es demasiado tarde. Cuántas veces se lo pidió, cuántas veces se lo exigió…no le hicieron caso”, le dijo Quiroz a Sheinbaum al expresarle que no tenía ganas de estar ahí debido al enojo que sentía tras el asesinato de su esposo.

Al escucharla, Sheinbaum le respondió: “Soy un ser humano y pues no te voy a mentir, sí pasó por mi cabeza ese remordimiento de por qué no lo recibí”, contó Grecia Quiroz en entrevista con Adela Micha.

La alcaldesa de Uruapan dijo que fue la presidenta Sheinbaum quien solicitó verla por medio del enlace gestionado por Juan Manzo, hermano de Carlos y secretario de Gobierno de Michoacán.