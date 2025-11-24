Detienen a ‘El Pelón’, presunto reclutador de sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

Jaciel Antonio 'N' es señalado de reclutar a los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo Rodríguez. (Foto: SSC)

Autoridades federales detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Jaciel Antonio ‘N’, ‘El Pelón’, reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, a quienes se usaba como sicariato y distribución de droga en la entidad.

‘El Pelón’, de 36 años, es quien reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos ya asesinados, quienes son identificados como las personas que participaron activamente en el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

“En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio ‘N’, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas” dijo el funcionario.

“Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio ‘N’ como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo. Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, agregó.

Más información en minutos...