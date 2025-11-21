‘El Licenciado’, presunto autor del asesinato de Carlos Manzo, llega al penal del Altiplano

'El Licenciado', señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano.

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “Altiplano”. El sujeto fue detenido y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

‘El Licenciado’ enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

La detención del ‘Licenciado’ fue anunciada el pasado 10 de noviembre por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conferencia.

Jorge Armando ‘N’, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido durante un ataque directo el 1 de noviembre.

Autoridades federales señalan que Jorge Armando ‘N’ es uno de los líderes de la célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la información, planeó el homicidio del líder del Movimiento del Sombrero.

El día 1 de noviembre, Víctor Manuel ‘N’, joven reclutado por el CJNG que atacó a Manzo, estaba acompañado por Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes fueron hallados sin vida días después sobre una carretera michoacana.

Según la SSPC, fue través de un análisis de los teléfonos de Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’ que se logró identificar cómo se planeó y organizó el atentado contra Carlos Mazo mediante mensajes.

¿Cuál fue el papel de ‘El Licenciado’ en el ataque contra Carlos Manzo?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que Jorge Armando ‘N’ dio una orden directa y tajante sobre el ataque contra Carlos Manzo:

“Antes de la agresión, Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes que debían disparar, aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”, explicó en conferencia esta semana.

García Harfuch también reveló que Ramiro ‘N’ fungía como instructor dentro del grupo, enseñaba el uso de armas y realizaba castigos físicos a quienes incumplían órdenes.

En tanto, la orden para asesinar al alcalde de Uruapan fue dada por Ramón Ángel Álvarez, conocido como ‘El R1’, según declaraciones del ‘Licenciado’.

‘El R1’ es identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, denunció durante meses la violencia en Tierra Caliente y pidió el apoyo del gobierno federal en la región.

Una de las líneas de investigación de las autoridades está relacionada con que el asesinato de Manzo fue una respuesta del CJNG, luego de la detención de René Belmonte, alias ‘El Rino’, en Uruapan en agosto pasado.