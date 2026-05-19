Chevrolet Aveo es un ‘consen’ de México: ¿Cuántos autos vendió en 2025 y qué modelo lo rebasó?

Sheinbaum considera que los autos compactos, como el Chevrolet Aveo, ayudan a contaminar menos.

El Chevrolet Aveo, el auto favorito de Claudia Sheinbaum, será ensamblado en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del parte del Plan México de reducir las importaciones de Asia y aumentar la producción nacional.

Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general de General Motors de México, destacó que el Chevrolet Aveo es uno de los modelos más vendidos entre los mexicanos.

“Estaremos ensamblando dos modelos, el Chevrolet Groove en 2027 y posteriormente sumaremos a nuestro querido, y sé que es el favorito de la Presidencia de la República, a nuestro Chevrolet Aveo; actualmente uno de nuestros vehículos más vendidos en el mercado mexicano”, dijo en conferencia desde la planta de General Motoros en Coahuila.

Chevrolet Aveo, entre los modelos mejor vendidos en México

El Aveo no solo es el carro ‘favorito’ de Sheinbaum, quien solía manejar uno cuando trabajaba como académica en la UNAM. En 2025, cerró como el segundo modelo más vendido en México.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), General Motors vendió 61 mil 64 unidades del Chevrolet Aveo en 2025. Solo fue superado por el Nissan Versa que vendió 90 mil 223 carros.

El Chevrolet Aveo superó a otros modelos populares entre los automovilistas mexicanos como el Nissan March o el Nissan Sentra, que alcanzaron un volumen de venta de 31 mil 401 y 21 mil 929 unidades, respectivamente.

En lo que va de 2026, el Chevrolet Aveo casi alcanza al Versa en ventas. Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señalan que entre enero y abril de 2026, se vendieron 23 mil 726 unidades del auto de General Motoros, solo mil 896 unidades menos que el modelo de Nissan.

GM sustituirá importaciones de Asia con producción de 80 mil vehículos

Con la puesta en marcha del proyecto de General Motors de México, la Secretaría de Economía informó que esto permitirá al país dejar de importar 80 mil vehículos provenientes de Asia.

“Lo que el día de hoy se anuncia en esencia es lo siguiente: 80 mil vehículos que están siendo importados a México, que no tienen partes mexicanas ni son ensamblados en México, van a empezar a producirse en nuestro país”, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El funcionario afirmó que esta relocalización forma parte de una estrategia para blindar a la industria automotriz frente a los cambios comerciales globales.

“Esos 80 mil vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos y las plantas que tienen”, puntualizó.

Ebrard explicó que las unidades comenzarán a ensamblarse de manera local entre 2027 y 2029, las cuales sustituirán las importaciones y aumentarán el contenido nacional dentro de la cadena automotriz.

También detalló que este proyecto es parte del Plan México, el cual fue diseñado ante la posibilidad de nuevas reglas comerciales internacionales, aranceles y modificaciones en la industria automotriz global.