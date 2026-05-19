Compra de Warner Bros: Bancos preparan venta deuda de Paramount

El proceso de venta de deuda de Paramount para la compra de Warner Bros comenzará en semanas próximas.

Banqueros están preparando la venta de 49,000 millones de dólares en deuda para respaldar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, en una de las operaciones de financiamiento más esperadas del año.

Se espera que un proceso de preventa comience en las próximas semanas, según personas familiarizadas con la operación, aprovechando una ventana en la que los mercados crediticios no solo permanecen abiertos, sino que además ofrecen condiciones de financiamiento atractivas pese al entorno de volatilidad macroeconómica. Las personas pidieron no ser identificadas porque los acuerdos son privados.

La compañía busca utilizar préstamos y bonos para refinanciar su financiamiento temporal existente, conocido como préstamo puente, con deuda de más largo plazo, un paso clave en la adquisición del gigante de medios.

Paramount y Warner Bros. Discovery declinaron hacer comentarios.

Un repunte sostenido en fusiones y adquisiciones tras años de operaciones débiles está favoreciendo a los emisores de deuda corporativa. Los prestatarios están aprovechando el exceso de capital disponible y la fuerte demanda de inversionistas durante los procesos de sindicación, lo que ha estrechado las condiciones de precio para las pocas operaciones de compra apalancada que actualmente buscan financiamiento.

Las ofertas por Warner

Warner Bros. fue objeto de una guerra de ofertas anteriormente este año, con Paramount superando finalmente a Netflix en una transacción de 110,000 millones de dólares para crear uno de los mayores imperios de entretenimiento del mundo.

Los préstamos puente cubren necesidades inmediatas de financiamiento y suelen ser utilizados por compañías que preparan ofertas de adquisición. Generalmente son reemplazados semanas o meses después por deuda más permanente, distribuida entre más prestamistas. Aunque son temporales, los préstamos puente permiten a los bancos construir relaciones con compañías para obtener mandatos más rentables en el futuro.

Financiamiento complejo

Apollo Global Management, Bank of America y Citigroup proporcionaron el financiamiento inicial, originalmente fijado en 57,500 millones, compuesto por un compromiso puente de 54,000 millones y una línea de crédito renovable a un año de 3,500 millones de dólares.

En abril, BofA y Citi redujeron la exposición del financiamiento —que para entonces había bajado a 49,000 millones— al vender parte de la operación a un grupo de 18 bancos.

Ahora, esos bancos buscan reducir el riesgo en sus balances a medida que el financiamiento temporal es reemplazado por una combinación de deuda grado inversión y deuda basura.

Apollo y Citigroup declinaron comentar, mientras que Bank of America no respondió a solicitudes de comentarios.

Normalmente, los prestatarios optan por deuda de alta calidad o por financiamiento apalancado, rara vez por una combinación de ambos, lo que convierte esta operación en una compleja venta de deuda que se espera atraiga a una amplia variedad de inversionistas.

La mayor parte de esta operación consistirá en bonos garantizados con grado de inversión, y se espera que el negocio de seguros de Apollo tome una gran parte de ese tramo, reportó previamente Bloomberg.

En otro frente, bancos de Wall Street iniciaron el martes una venta de préstamos apalancados para Warner Bros., cuyos ingresos estarán destinados a refinanciar una línea de crédito temporal proporcionada por JPMorgan, según personas familiarizadas con la transacción.