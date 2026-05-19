Les cayó la ley: Por desviar más de 65 millones de dólares, inhabilitan a dos mandos de la Policía Federal

Las sanciones a dos exmandos de la PF derivan de faltas administrativas graves detectadas en un contrato firmado en 2015.

Dos exmandos de la extinta Policía Federal fueron inhabilitados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de comprobarse su participación en el desvío de más de 65 millones de dólares en recursos públicos, informó este martes la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con la dependencia, las sanciones derivan de irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato de prestación de servicios celebrado en 2015, en el cual se detectaron y acreditaron “faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas”.

Las investigaciones concluyeron que los exfuncionarios participaron en el manejo indebido de recursos públicos destinados a cubrir obligaciones contractuales con una empresa proveedora de servicios, lo que derivó en un daño al erario.

Los señalados en el caso son una exsecretaria general de la Policía Federal y el extitular de la División de Inteligencia, ambos considerados mandos de alto nivel dentro de la estructura operativa de la corporación.

Inhabilitan hasta por 20 años a exmandos de la PF por desvío millonario

Según el comunicado oficial, ambos exfuncionarios desviaron el pago de más de 65 millones de dólares estadounidenses, destinado a cubrir obligaciones derivadas de un contrato para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD, una empresa israelí que desarrolla y fabrica sistemas de defensa para aplicaciones aéreas, terrestres, navales, espaciales y digitales.

Por estos hechos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso las siguientes sanciones:

Frida M., exsecretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica.

Damián C., extitular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica.

Lo anterior les impide desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública durante el periodo de tiempo mencionado. Además de la inhabilitación, las resoluciones contemplan la obligación de resarcir el daño ocasionado al erario.

FGR abre investigación por desvío de recursos en la Policía Federal

La autoridad señaló que las resoluciones forman parte de los procedimientos administrativos instruidos por la Unidad de Combate a la Impunidad, instancia encargada de investigar y documentar irregularidades cometidas por servidores públicos.

El caso también fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las investigaciones en el ámbito penal continúan abiertas para determinar posibles responsabilidades.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que estas sanciones envían un mensaje de cero tolerancia a la corrupción y reiteró que el mal uso de recursos públicos tendrá consecuencias legales y administrativas.

Finalmente, la dependencia sostuvo que este tipo de resoluciones buscan fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que los recursos del Estado sean utilizados conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.