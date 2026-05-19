(VIDEOS) Granizada ´tunde’ al Edomex: ¿Qué municipios fueron afectados?

Una granizada provocó afectaciones en el Estado de México. Automovilistas se enfrentaron a poca visibilidad y calles anegadas.

Las carreteras del Estado de México se pintaron de blanco tras una intensa granizada reportada en la demarcación. Municipios como Santa Marta, Ixtapaluca, Ixtlahuaca y Toluca reportaron encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con los reportes, hay varias afectaciones en la autopista México-Puebla, donde los carriles laterales, a la altura del retorno G500, en el kilómetro 24, quedaron totalmente anegados.

Usuarios de transporte y conductores alertaron sobre complicaciones para circular por la zona, además de la reducción de visibilidad y tránsito lento a causa de la tormenta.

También hay afectaciones en la carretera Toluca a la altura del municipio de Ixtlahuaca.

¿El Bajopuente de Santa Marta se inundó?

Otra de las áreas con mayores afectaciones fue el bajopuente de Santa Martha, donde el nivel del agua prácticamente cubrió varios carriles, lo que complicó el tránsito de vehículos particulares y transporte público.

Conductores difundieron imágenes y videos en redes sociales donde se observan automóviles avanzando lentamente entre el agua acumulada, mientras algunos prefirieron buscar rutas alternas para evitar quedar varados.

Ante la situación, ciudadanos recomendaron extremar precauciones y reducir la velocidad, esto debido al riesgo de accidentes.

La acumulación de agua comenzó a causar afectaciones en la movilidad hacia la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México (EMX), especialmente para quienes se dirigían a Iztapalapa, Chalco y Valle de Chalco.

La granizada también golpeó a Toluca, donde vehículos y calles quedaron cubiertos de granizo.

Automovilistas reportaron estragos por las lluvias en San Andrés Cuexcontitlán, Santa Ana Tlalpaltitlan y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Las autoridades del municipio pidieron a la población no tirar basura en la vía pública, pues advirtieron que puede provocar taponamientos en las coladeras y encharcamientos e inundaciones.

-Con información de Quadratín.