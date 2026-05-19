‘Prendí el asador y empezamos a jugar’: Así nació Los Igualados, la taquería de Ulises de la Torre

Tras su salida de 'Expreso de la mañana', Ulises de la Torre decidió abrir su taquería (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

En Querétaro 50 de la colonia Progreso Tizapán, Ulises de la Torre —hermano de Arath de la Torre— abrió la taquería ‘Los Igualados’, la cual ha llamado la atención de sus comensales por vender la peculiar barbacoa de picaña.

Apenas en enero de 2026, Ulises inició con una idea alejada del mundo del espectáculo. El famoso abrió una taquería con la intención de funcionar como dark kitchen para servicios de delivery y que sus tacos, tortas o flautas pudieran llegar a sus clientes a domicilio.

Sin embargo, el concepto de barbacoa hecha con un corte de res resultó bastante llamativo para los comensales y, poco a poco, el negocio ha crecido como una alternativa para comer en la alcaldía Álvaro Obregón.

“El punto de venta ha crecido muchísimo. La gente se acerca, se acomoda, se sienta; prueba las salsas, los ingredientes; se sorprenden de que haya una barbacoa de picaña. Porque hay barbacoa de chivo, de borrego pero, en esta ocasión, les tenemos una barbacoa que es de res”, expresó en un video en el canal de Marco Antonio Silva.

¿Por qué Ulises de la Torre vende tacos de barbacoa de picaña?

Según explicó sobre el procedimiento para realizar la peculiar barbacoa de picaña, primero sellan el corte en la parrilla por todos sus lados. Después, lo colocan en un refractario con una salsa de receta secreta y cerveza, para posteriormente taparlo y cocinarlo en la parrilla durante cinco o seis horas.

“Para que empiece a hacer toda la magia dentro. Empieza a desprender todos los aromas”, expresó.

De este modo, el local despacha tacos de harina, maíz, dorados y tortas, además de una oferta de papas fritas, nachos y chilaquiles acompañados con la carne.

Según contó, todo comenzó durante la pandemia, luego de que un primo de Cancún le mostrara que había personas preparando barbacoa de picaña. Al tener tiempo libre, decidió intentar hacer la receta.

“Prendí el asador y empezamos a jugar con lo que nos habían enviado. A prueba y error: seca, cruda, salada, insípida, dura... no quedaba; hasta que, un día, quedó y volvió a quedar”, recordó.

Tras la pandemia, comenzaron las reuniones y él se ofrecía a llevar el platillo. “Y de repente, empezó a sonar, empezó a gustar, a quedar acompañada de una pasta a la crema y una buena ensalada con vinito”, comentó.

Para ese entonces, Ulises de la Torre formaba parte del programa Expreso de la mañana, lo que le absorbía gran parte de su tiempo y le impedía materializar una idea de negocio de esta naturaleza.

“Es muy demandante porque cocinas y a mí me gusta mucho estar cerca de los comensales, del servicio, de lo que se está haciendo para garantizar la satisfacción y que realmente llegue al consumidor con ese sabor”, explicó.

Tras terminar su ciclo en Expreso de la mañana, vio el local en renta y decidió que sería un buen sitio para abrir su negocio.

¿Por qué Ulises de la Torre dejó ‘Expreso de la mañana’?

De acuerdo con Ulises de la Torre, su salida de Expreso de la mañana no fue por voluntad propia, sino por “una decisión administrativa”.

“Al parecer hubo cambios de presupuestos, cambios económicos”, explicó y agregó que México como sede del Mundial 2026 fue un factor. “La televisora está teniendo sus movimientos internos financieros”.

Además, contó las razones que le dieron: “Lo que literal a mí me dijeron es que ya me quedaba chico el programa, que ya me tenía que ir a un programa más grande, que porque el canal estaba muy chico; yo realmente sentí que ya quisieron renovar, jalar a gente más joven que tuviera un poquito menos de experiencia, pero que lo hacen muy bien”.

Sin embargo, piensa en proyectos personales, como un pódcast, y continúa en las emisiones sabatinas de ¡Cuéntamelo ya!. Además, espera que para octubre pueda iniciar con un proyecto teatral.

¿Dónde está Los Igualados y cuánto cuesta comer en la taquería de Ulises de la Torre?

Los Igualados está Querétaro 50 de la colonia Progreso Tizapántaquería, alcaldía Álvaro Obregón. El negocio maneja un menú sencillo enfocado únicamente en tacos y carne por kilo.

Los precios van de los 35 pesos por taco con tortilla de maíz y 40 pesos con tortilla de harina, mientras que el kilo de barbacoa cuesta 750 pesos; también venden medio kilo en 375 pesos y cuarto de kilo en 187 pesos. Los refrescos tienen un costo de 15 pesos.

Además del servicio en el local, Los Igualados ofrece pedidos para llevar, entregas a domicilio y taquizas para eventos privados. El negocio cuenta con contacto vía teléfono y WhatsApp para pedidos y cotizaciones.