Hay con chilaquiles: ¿Cuánto cuestan los tamales de Daniela Parra, participante de ‘MasterChef’?

Daniela Parra tiene un negocio de tamales, donde también vende chilaquiles y atole. (Foto: Cortesía TV Azteca/Shutterstock)

Daniela Parra se convirtió en una de las participantes de MasterChef 24/7 gracias a sus habilidades culinarias y al amor que siente por la cocina, pasión que incluso la llevó a emprender su propio negocio llamado Tamalitos Chidos.

La joven empresaria ha contado en diferentes entrevistas que este proyecto también le ha permitido cubrir algunos gastos de su padre, Héctor Parra, quien permanece en prisión tras ser declarado culpable de abuso contra su hija Alexa Hoffman.

Dentro del menú de Tamalitos Chidos, Daniela ofrece diferentes variedades de tamales, atole y hasta acompañados de chilaquiles verdes, con diferentes opciones para satisfacer tu antojo.

Daniela Parra consiguió su lugar como participante en la nueva temporada de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cómo son los Tamalitos Chidos de Daniela Parra?

Daniela Parra reveló que comenzó Tamalitos Chidos junto con su novio durante los primeros meses de la pandemia por Covid-19 en 2020.

“Nació por pura necesidad de hacer algo más que estudiar. Solo teníamos 200 pesos y los invertimos en roles de canela; con la ganancia preparamos los primeros tamales y los vendimos puerta por puerta”, contó en una entrevista para Hoy, publicada en enero de 2025.

La primera producción fue de aproximadamente 50 piezas y, debido a su confusión y la de los clientes para identificar los sabores, Daniela comenzó a utilizar listones de colores para diferenciarlos.

Actualmente, de acuerdo con la joven, elaboran alrededor de 400 tamales diarios y regularmente terminan agotados.

“Casi no dormimos, terminamos muy tarde de hacerlos. Más o menos a las 4 o 5 de la mañana ya están listos para venderse dentro de la vaporera”, relató.

¿Cuánto cuestan los tamales que vende Daniela Parra?

Los tamales de Daniela Parra incluyen desde sabores clásicos como salsa verde con pollo hasta opciones menos comunes como tocino con queso.

También cuentan con variedades dulces como chocolate, zarzamora con queso crema y arándanos.

Una de las especialidades de la casa son los llamados Tamaquiles, un platillo preparado con “chilaquiles verdes con el tamal que tú desees; los bañamos en salsa, crema, queso y vámonos”, explicó Dani. Este es el precio de los tamales:

Tamal de tocino con queso: 80 pesos

Tamal de chicharrón con queso: 38 pesos

Tamal de rajas con queso: 38 pesos

Tamal verde con pollo: 38 pesos

Tamal de mole con pollo: 38 pesos

Tamal de frijol negro con queso: 38 pesos

Tamal de pollo a la poblana: 80 pesos

Tamal de chocolate: 38 pesos

Tamal de zarzamora con queso crema: 38 pesos

Tamal de arándanos: 38 pesos

Todos pueden acompañarse con bolillo para convertirlos en una guajolota, aumentando el precio a 58 pesos en los tamales tradicionales.

Para acompañar los alimentos, Daniela también vende atole y champurrado, además de sabores especiales que cambian cada semana. Los precios van de 80 a 90 pesos por litro.

Por otro lado, los tamaquiles tienen un costo de 90 pesos por orden.

¿Dónde comprar los Tamalitos Chidos?

Los Tamalitos Chidos de Daniela Parra pueden adquirirse en su sucursal ubicada en Calle Heliópolis 228, Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México.

El establecimiento cuenta con mesas para degustar los alimentos mientras los clientes platican o incluso trabajan un rato.

Además, el negocio ofrece servicio a domicilio gratuito al cumplir con el monto mínimo requerido o mediante aplicaciones de entrega. Para conocer la zona de cobertura, es necesario consultar su cuenta oficial de Instagram o el enlace de WhatsApp del negocio.

Los horarios de atención son de martes a domingo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Los lunes permanece cerrado.

¿Quién es Daniela Parra?

Daniela Parra Martínez es una influencer, emprendedora y creadora de contenido mexicana que ganó popularidad en redes sociales gracias a su carisma, su pasión por la cocina y el éxito de su negocio Tamalitos Chidos. Actualmente suma más de 156 mil seguidores en TikTok y supera los 100 mil followers en Instagram, plataformas donde comparte parte de su vida personal, recetas y proyectos profesionales.

La joven es hija del actor Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en prisión. Además de destacar como emprendedora, Daniela participó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde consiguió llevarse el triunfo gracias a sus presentaciones junto a su pareja de baile, ganándose el cariño del público del programa.