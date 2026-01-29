¿Adiós al ‘guajolocombo’? Estos son los ingredientes que más encarecieron los tamales en 2026

Un lote de 30 tamales de mole pasó de 268 pesos en 2025 a casi 315 pesos en enero de 2026. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El Día de la Candelaria se acerca y con él la tradición de los tamales y el champurrado. Este año, sin embargo, preparar la tamaliza familiar será más caro que antes, ya que los precios de varios ingredientes clave subieron de manera considerable.

Así lo reveló el análisis más reciente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que indica que el costo de producción de los tamales aumentó, en promedio, más del 18 por ciento respecto al año pasado.

Por ejemplo, un lote de 30 tamales de mole con hoja de maíz pasó de costar alrededor de 268 pesos el año pasado a casi 315 pesos en enero de 2026, lo que representa un aumento de 17.5 por ciento, es decir, 47 pesos más.

En el caso de los tamales verdes oaxaqueños, que se caracterizan por estar envueltos en hoja de plátano, el aumento fue aún mayor: pasó de 285 a 338.50 pesos, lo que representa un alza de 18.8 por ciento o 53.50 pesos más.

Este incremento se debe al aumento en el costo de ciertos insumos necesarios para la elaboración de este tradicional antojito mexicano, sobre todo el pollo, la carne de cerdo, las salsas, la masa de maíz y hasta la hoja de plátano.

Los tamales verdes oaxaqueños subieron de 285 a 338.50 pesos en 2026, un alza de 18.8 %. (Graciela López Herrera)

¿Qué ingredientes de los tamales encarecieron en este 2026?

Entre los principales responsables de que tu ‘guajolota’ cueste más están la salsa y los vegetales. En el caso del tamal de mole, este rubro fue el que más contribuyó al encarecimiento, con un incremento de 21.3 por ciento por lote (16 pesos de aumento total).

Dentro del paquete de salsas, la pasta de mole disparó su precio de 65 a 79 pesos, mientras que el caldo también aumentó, aunque en menor medida. A esto se suma un notable incremento en la proteína: la pechuga de pollo pasó de 90 a 104 pesos, elevando aún más el costo total.

Tampoco se quedaron atrás los ingredientes básicos: la masa de maíz y la manteca se encarecieron, aportando 13 pesos adicionales al total. Y aunque no pesan tanto en términos absolutos, las hojas de maíz registraron el mayor aumento porcentual —33.3 por ciento— al pasar de 12 a 16 pesos.

En el caso de los tamales verdes oaxaqueños, la pulpa de cerdo fue otro ingrediente afectado, con un alza de 20 por ciento (de 110 a 132 pesos). Además, la hoja de plátano, esencial para envolverlos, también se encareció, sumando algunos pesos más al gasto total.

La base del tamal, es decir, la masa de maíz y la manteca, aumentaron en conjunto 13 pesos. (Dassaev Téllez Adame)

¡Tamales para todos! Estas son las ferias que no te puedes perder

Pero no dejes que el aumento en los precios te desanime: la temporada de tamales sigue siendo una fiesta que nadie se quiere perder.

En la Ciudad de México, la Feria del Tamal 2026 en Coyoacán se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en el Museo Nacional de las Culturas Populares, donde se podrán probar todo tipo de tamales y acompañarlos con atoles y champurrado.

Mientras que en el Estado de México, la Feria del Tamal en Coacalco se extenderá del 30 de enero al 8 de febrero, con tamales tradicionales, bebidas calientes y música en vivo.

Con información de Jassiel Valdelamar.