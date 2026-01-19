Feria del Tamal 2026 en Coacalco: Fechas, cartel musical y todo lo que debes saber

¿Antojo de tamalitos y atole? En Coacalco, habrá una feria para degustar varias recetas diferentes en la búsqueda del sabor ideal (Foto: Shutterstock).

La Feria del Tamal 2026 regresa a Coacalco (Edomex) como un sitio en donde la comida y la música funcionan como punto de encuentro para toda la familia.

Entre vapor, maíz y bocinas, San Lorenzo Tetlixtac se transforma en una verbena que mezcla tradición culinaria, baile y convivencia familiar en el norte del Valle de México.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Tamal Coacalco 2026?

La edición 2026 de la Feria del Tamal se extenderá durante diez días consecutivos: del jueves 30 de enero al sábado 8 de febrero de 2026, con sede en San Lorenzo Tetlixtac, una zona que año con año es punto de reunión para este tipo de celebraciones populares. El recinto se ubica frente a Plaza Coacalco, con acceso directo desde la estación Mexibús Línea 2 ‘La Laguna’.

Antes que los escenarios, el eje de la feria está en la cocina. La Feria del Tamal convoca a cocineras y cocineros que preservan el proceso del nixtamal y lo traducen en una oferta amplia, pensada para distintos paladares con:

Tamales verdes, de rajas, mole y otras recetas tradicionales

y otras recetas tradicionales Propuestas dulces y variaciones regionales

y variaciones regionales Atole de vainilla, chocolate y frutas

de vainilla, chocolate y frutas Guajolotas como parte del ritual urbano de la feria

Cartel de la Feria del Tamal 2026: ¿Quién se presenta y qué días?

La Feria del Tamal San Lorenzo Coacalco 2026 apuesta por un programa musical diverso, que cruza sonidero, cumbia, banda y rock urbano, con presentaciones totalmente gratuitas.

Jueves 30 de enero

La jornada inaugural estará dominada por el sonidero clásico, tal como lo anuncia el primer cartel oficial.

Sonido Condramio

El Rey de Tlalpan

Los 7 Mares

Sonido Changa

Disco Móvil Heberson

Sonido Travieso

Sábado 31 de enero

El fin de semana arranca con una combinación de música regional y ambiente sonidero.

Banda La Costeñita

Yambe y sus Príncipes Sonideros

Domingo 1 de febrero

La programación se mueve hacia la cumbia y los shows de largo aliento.

Internacional Carro Show de Antonio Hernández

Grupo Románticumbia

Viernes 6 de febrero

El gran cartel difundido refuerza la apuesta por el baile y el sonido popular.

Sonido Estrellas de la Salsa

El Patrón, El Poderoso Zumpango

Rebel K

Sonido Imparable CDMX

Sonido Morsa

Sábado 7 de febrero

El cierre de fin de semana se inclina hacia el rock urbano y el barrio.

Banda Bostik

Bandoleros Rock

Torke Rock

Domingo 8 de febrero

La feria baja el telón con una jornada de cierre enfocada en música popular y agrupaciones consolidadas.

Cazador

La Original Tirantribu de Lucho Castellanos

Cabe recordar que los organizadores de esta Feria del Tamal tienen programada una conferencia de prensa el viernes 23 de enero, en la que podrían anunciarse más artistas o actividades adicionales, por lo que los interesados deberán estar al tanto.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria del Tamal 2026 en Coacalco?

Además de la comida y los conciertos, la feria integra otros atractivos que completan la experiencia en el evento para todo tipo de público: