‘Yo voy, ayudo a preparar’: Así es Mariscos Compa Cata, de César Domínguez, jugador del Atlético de San Luis

Mariscos Compa Cata es un restaurante de reciente apertura, inaugurado en abril de 2025 en San Luis Potosí. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

“Cheve, mariscos y fut” son tres palabras que describen a la perfección a Mariscos Compa Cata, un restaurante que pertenece a Julio César Domínguez, futbolista de la Liga MX que actualmente milita en el Atlético de San Luis.

Tal como su nombre lo indica, es un espacio donde se pueden disfrutar desde filetes de pescado y ceviches hasta los tradicionales cócteles de camarón, con una propuesta centrada en los mariscos al estilo sinaloense.

Mariscos Compa Cata es uno de los primeros proyectos empresariales de Julio César Domínguez y por ahora cuenta con una sola sucursal en San Luis Potosí, aunque el jugador ha expresado su intención de abrir una más en la Ciudad de México.

¿Cómo es Mariscos Compa Cata de Julio César Domínguez?

Al igual que con las marquesitas de Isaac ‘Cone’ Brizuela o el restaurante-bar de Javier Aquino, Julio César Domínguez —apodado el ‘Cata’— decidió emprender fuera de las canchas con un negocio de comida.

Si bien ya realizaba actividades fuera del futbol, como el trabajo en su rancho y con el ganado, fue hasta 2025 cuando incursionó formalmente en el sector gastronómico.

Mariscos Compa Cata, que adopta el apodo del futbolista, inauguró su primera sucursal el 7 de abril en San Luis Potosí. Se trata de un local amplio, con mesas tanto en el exterior como al interior del establecimiento.

El restaurante del Cata Domínguez abrió en 2025. (Foto: Captura de pantalla)

El restaurante mantiene una decoración minimalista: muros blancos con detalles en azul marino, suficiente espacio entre mesas y como elementos distintivos, playeras de futbol enmarcadas y protegidas con cristal.

En entrevista con el pódcast EL RePortero, el ‘Cata’ Domínguez explicó que no puede estar de forma permanente en la marisquería; sin embargo, acude con frecuencia para supervisar el trabajo de sus socios.

No suele involucrarse directamente en la cocina, pero cuando la carga de trabajo es alta intenta apoyar en la preparación de algunos platillos o compartir sugerencias para las recetas.

“Trato de ir… yo voy y sí les ayudo a preparar, a decirles qué le echen o qué le pongan, porque hay platillos que a mí me gustan y que a veces no están en el menú”, comentó.

Además de las visitas del futbolista, el restaurante ha recibido a comensales famosos, como los integrantes de la Banda Los Recoditos, quienes recomendaron el lugar en un video: “Mandamos un fuerte abrazo y recomendamos los mariscos del Compa Cata Domínguez, unos mariscos de primera”.

Al tratarse de un negocio propiedad de un jugador profesional, las transmisiones de juegos no pueden faltar, por lo que Mariscos Compa Cata también es una opción para ver partidos de la Liga MX.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante del ‘Cata’ Domínguez?

El ‘Cata’ Domínguez, quien juega con el Atlético de San Luis desde el Apertura 2023 tras más de una década en Cruz Azul, explicó que su restaurante ofrece una combinación de estilos culinarios.

Aunque el eje principal son los mariscos al estilo norteño, también se incluyen recetas del sur del país, en referencia a sus raíces en Chiapas.

“Los mariscos son estilo Sinaloa y hay platillos del sur… por ejemplo, los cócteles con catsup son del sur y los del norte se preparan diferente”, detalló.

El menú es amplio e incluye ceviches, molcajetes, filetes, botanas, tostadas y cócteles. Además, cuenta con una carta especial para niños con opciones que no incluyen productos del mar.

De acuerdo con un menú compartido en Google Maps, los precios van desde los 85 pesos por una tostada de camarón hasta 560 pesos por el molcajete Culiacán, que incluye distintos tipos de mariscos. Algunos precios son:

Molcajetes

Maza Crew (camarón y callo): 395 pesos

Catita (camarón cocido, aguachile, atún, callo de hacha, pulpo y camarón con cabeza): 420 pesos

Filetes

A la mantequilla: 210 pesos

Al mojo de ajo: 210 pesos

Empanizado: 210 pesos

Empapelado: 225 pesos

Especial: 295 pesos

Especialidades

Molcajete Culiacán: 560 pesos

Botana Larry Hernández: 385 pesos

Chile relleno de marlín: 245 pesos

Guacamole con carnitas de atún: 230 pesos

Tostadas

De pescado: 85 pesos

De aguachile: 95 pesos

De atún: 95 pesos

Cata especial: 130 pesos

El cheque promedio es de entre 300 y 400 pesos por persona, dependiendo del consumo. Las bebidas tienen un costo promedio de 37 pesos e incluyen aguas naturales y cervezas.

¿En dónde está Mariscos Compa Cata?

Mariscos Compa Cata se ubica en avenida Cuauhtémoc número 1490, colonia Cuauhtémoc, en San Luis Potosí. Abre de 12:00 del día a 7:00 de la noche, todos los días, excepto los martes, cuando permanece cerrado.

Con un poco de suerte, los comensales pueden encontrarse al ‘Cata’ Domínguez, quien explicó: “Trato de ir cuando puedo; por los entrenamientos y partidos no siempre me da tiempo, pero a veces aviso para que la gente vaya”.