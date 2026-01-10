‘Empecé de cero, estudié gastronomía’: Así nació Marquesitas, del ‘Cone’ Brizuela, exjugador de las Chivas

Marquesitas Las Originales también se pueden encontrar en festivales y conciertos, aunque nació como un food truck. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Uno de los sucesos deportivos que marcó el cierre del año pasado fue la salida de Isaac ‘El Cone’ Brizuela de las Chivas del Guadalajara —equipo del cual formó parte durante 11 años—, quien desde hace tiempo se ‘blindó’ para un momento como este al iniciar una faceta como empresario.

“Me gusta estar preparado porque, vamos, el fútbol pasa muy rápido”, comentó en una conversación con el canal de YouTube El Show del Niño. Fue así como optó por abrir un negocio llamado Marquesitas Las Originales.

Se trata de un postre que se puede encontrar en diferentes puntos, conciertos y eventos deportivos como el Gran Premio de México, el Abierto Mexicano de Tenis y partidos de béisbol, aunque ‘El Cone’ Brizuela comenzó vendiéndolo en un food truck.

¿Cómo empezó a vender marquesitas ‘Cone’ Brizuela?

Cuando el futbolista profesional ya era parte del Club Deportivo Guadalajara, Rodrigo ‘El Jaguar’, uno de sus mejores amigos, le propuso integrarse a un negocio, ya que otras dos personas buscaban socios.

“Ese negocio nació hace ocho años en una plática simple. Rodrigo me dijo: ‘Oye, te invito a un proyecto de marquesitas, es un postre del sur; unos amigos me están invitando, pero como ellos son dos, nos falta uno para igualarnos’”, dijo en una entrevista con el canal de YouTube FINCA.

Isaac recordó que durante 2015 los food trucks estaban de moda, por lo que decidieron que Marquesitas Las Originales iniciara en una de estas camionetas acondicionadas para la venta de alimentos.

‘El Cone’ afirma que su amigo le comentó que su tarea principal sería ayudar con la promoción del negocio, al ser uno de los jugadores más conocidos. Así fue como comenzaron el emprendimiento dentro de un parque gastronómico en Guadalajara.

Las Marquesitas del exjugador de las Chivas comenzaron en un food truck. (Foto: Captura de pantalla)

“El primer mes nos fue muy bien, el segundo empezó a bajar, el tercero se fueron un buen de los trucks. No funcionaba”, explicó Isaac en entrevista con el canal de YouTube Capitán Financiero.

Al ver la baja en las ventas, dos de los socios decidieron abandonar el negocio, pero ‘El Jaguar’ se negó a dejar la idea, debido a que “tenía fe en el proyecto”, por lo cual, con ayuda de Isaac, buscó sacar adelante Marquesitas Las Originales.

Los socios que se fueron les prestaron el carrito, y fue así como pusieron todo su empeño para hacer crecer el emprendimiento. Isaac se involucró más en el negocio, incluso estudió para profesionalizarse.

“Estudié un diplomado de gastronomía, fueron dos años”, dijo en entrevista con El Show del Niño, donde añadió que su amor por la cocina nació al ver a su papá, quien aprendió a preparar alimentos cuando se fue a Estados Unidos.

Además, su amigo le pidió que buscara la manera de vender dentro del Estadio Akron, casa de su entonces club deportivo. Aunque comenzaron ofreciendo las marquesitas al exterior, finalmente lograron ingresar al área de comida del recinto.

De forma inicial, el amigo de 'El Cone' se hacía cargo de todos los pormenores del negocio. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque no fue sencillo, debido a que Isaac tenía compromisos con su equipo de la Liga MX, era su amigo quien se encargaba de gran parte del trabajo: “Empezamos y él era el abogado, el de las franquicias, el que vendía, el que repartía, el que surtía; él era todo hasta que llegamos a encontrarle forma al proyecto”.

“Como a los seis meses de estar en el Estadio Akron salió el local que está en Guadalupe, que es nuestro local fijo”, agregó para Capitán Financiero, donde dijo que desde entonces no han hecho más que crecer.

A ocho años de su inauguración, Marquesitas Las Originales se venden en diferentes puntos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en diversos eventos, principalmente deportivos: “Somos el postre del deporte”, comentó en broma.

“Cuando lo cuentas te emocionas, porque sabes que empezaste desde cero, sin saber cómo te iba a ir, qué seguía o cómo responderían los clientes”, agregó para FINCA.

Marquesitas y marquenieves: ¿Cuál es el menú del negocio del ‘Cone’ Brizuela?

En un menú disponible en Google Maps se puede observar que en Marquesitas Las Originales se venden distintos tipos de postres, que van desde las tradicionales marquesitas con queso de bola hasta nieves de sabores.

Los precios van desde los 60 pesos por la marquesita tradicional hasta los 80 pesos por la marquesita gourmet, preparada con jamón serrano, uvas verdes, queso de bola y aderezo.

Los costos de las marquesitas en el negocio del exjugador de las Chivas son los siguientes:

Marquetradicional (con queso de bola): 60 pesos

Marqueoriginal (cajeta o Nutella y queso): 60 pesos

Marquetricolor (queso Philadelphia, fresa y kiwi): 65 pesos

Marquekat (Nutella, KitKat y fresa): 65 pesos

Marquechiva (Nutella, Philadelphia y fresa): 65 pesos

Marquecharro (Philadelphia, mermelada de zarzamora): 60 pesos

Marqueoreo (lechera, Philadelphia y Oreo): 65 pesos

Marquepizza (jamón, pepperoni, queso de bola y aderezo): 70 pesos

Marqueveggie (champiñones, queso de bola y aderezo): 65 pesos

Marquegourmet (jamón serrano, uvas verdes, queso de bola y aderezo): 80 pesos

Las nieves de sabores como mazapán, taro o plátano con nuez tienen precios que van desde los 30 pesos por una bola hasta los 90 pesos por medio litro.