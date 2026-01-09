Arranca el Clausura 2026 de la Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la jornada 1?

Estos son los detalles del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, quien regresa con su jornada . (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

¡Suena el silbatazo inicial del Clausura 2026 de la Liga MX! La jornada 1 marca el comienzo de un torneo condicionado por la cercanía del Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

La organización del torneo responde a la necesidad de concluir la competencia en abril, antes de las fechas FIFA y del inicio de la Copa del Mundo.

En este contexto, varios entrenadores han anticipado rotaciones, uso de jóvenes y planteles cortos, mientras los clubes buscan sumar desde el inicio en un certamen que ya no contará con Play-In y que clasifica de forma directa a los ocho mejores equipos a la liguilla.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX?

La jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX comienza oficialmente el viernes 9 de enero de 2026 y se extiende hasta el domingo 11 de enero, con encuentros repartidos a lo largo del fin de semana. En total se disputarán nueve partidos, todos en tiempo del centro de México, como parte de una fase regular que tendrá jornadas dobles para acelerar el calendario.

Este formato responde a la decisión de la liga de eliminar el Play-In, con el objetivo de cerrar el torneo antes del jueves 11 de junio de 2026, fecha del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Azteca).

Además, jugadores mexicanos serán convocados a la Selección Mexicana de Javier Aguirre para prepararse ante la Copa del Mundo de la FIFA, lo que causará bajas en los clubes de la Liga MX.

Fechas, horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

A continuación, los partidos confirmados de la jornada 1 del Clausura 2026, con fechas, sedes y transmisión oficial:

Tigres y el regreso de Ángel Correa

Uno de los focos del arranque del torneo está en Tigres UANL. Su entrenador, Guido Pizarro, confirmó que el argentino Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, se incorporó al equipo tras recibir un permiso especial.

“Lo esperamos este jueves, le di una planificación especial porque venía desde el Mundial de Clubes sin tener descanso. A mí me preocupa que llegue en el mejor estado físico posible para que esté a tope en la temporada”, explicó el técnico.

Pizarro descartó versiones sobre una posible salida del delantero y recordó que Correa fue una pieza clave desde su llegada en julio del año pasado, procedente del Atlético de Madrid.

En el semestre anterior acumuló 2,371 minutos entre liga, liguilla y Leagues Cup. Tigres debuta el domingo ante Atlético de San Luis y lo hará con una base de jóvenes. “Desde la primera fecha intentaremos sumar, a pesar de que usaremos muchos chicos que deseamos que se desarrollen”, señaló el técnico.

Pachuca, Atlas, América y Pumas: Ajustes para el debut

En Pachuca, el técnico Esteban Solari destacó la importancia del regreso del venezolano Salomón Rondón, de 36 años, como referente para los jóvenes del plantel. “Estamos felices de tener a Salomón de vuelta. Es un goleador histórico, un gran profesional que transmite mucho con su ejemplo”, afirmó. Los Tuzos debutan el domingo como visitantes ante Chivas.

Atlas abrirá el torneo el viernes frente a Puebla. Diego Cocca anticipó un Clausura exigente por la calendarización y la eliminación del repechaje: “Es un torneo en el cual va a ser muy exigente, corto, vamos a tener tres jornadas que en una semana vamos a jugar 3 partidos, van a ser 9 puntos por semana. Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas muy bien y sabiendo que por delante hay un torneo muy complicado, muy difícil”.

En América, André Jardine confirmó la salida de Igor Lichnovsky y la llegada del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado. “En la reinvención del equipo que quiero necesitamos mover a Igor para tener una contención más”, explicó. Las Águilas debutan el viernes ante Tijuana, sin Henry Martín, quien se recupera de una influenza.

Pumas recibe a Querétaro el domingo. Efraín Juárez señaló que llevará con cautela la integración de Robert Morales y Juninho, refuerzos recientes del equipo.“Debemos llevarlos con calma porque tenemos pocos entrenamientos con ellos”, indicó.

¿Cruz Azul se quedará sin estadio?

Durante la segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul va de local ante Atlas, pero de acuerdo con reportes de ESPN, ‘La Máquina’ podría enfrentar un nuevo “cambio de casa” por diferencias en el contrato que tenían con la UNAM para jugar en el Estadio Olímpico Universitario.

El Cruz Azul presuntamente regresa al Estadio Ciudad de los Deportes y compartir casa con las Águilas del América y posteriormente mudarse al Estadio Azteca (Banorte).

Con información de EFE.