Calendario de ‘clásicos’ en el Clausura 2026: Estos son los partidos de la Liga MX que no te puedes perder

La Liga MX estará llena de partidos de alto impacto a lo largo de la fase regular del torneo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: FB: @CruzAzul, @ClubTigres, @rayados, @tolucafc, @ClubAmerica, Shutterstock, Liga MX).

El Clausura 2026 de la Liga MX ya cuenta con calendario oficial, en un semestre condicionado por la cercanía del Mundial 2026 y la coincidencia con competencias internacionales.

Estos factores influyeron en la estructura del campeonato y en la programación de sus partidos más relevantes. Te contamos a continuación todos los detalles.

Fechas clave del Clausura 2026 de la Liga MX: ¿Cuándo inicia el torneo?

El calendario del Clausura 2026 fue definido para concluir el torneo antes del inicio de la concentración de la Selección Mexicana, así como para coexistir con la Copa de Campeones de la Concacaf, que se disputa durante el primer semestre del año.

Así es como queda el calendario:

Inicio del torneo: viernes 9 de enero

viernes 9 de enero Fin de la fase regular: domingo 26 de abril

domingo 26 de abril Cuartos de final (ida): 2 y 3 de mayo

2 y 3 de mayo Cuartos de final (vuelta): 9 y 10 de mayo

9 y 10 de mayo Semifinales (ida): 13 y 14 de mayo

13 y 14 de mayo Semifinales (vuelta): 16 y 17 de mayo

16 y 17 de mayo Final (ida): jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo Final (vuelta): domingo 24 de mayo

A partir de febrero inicia la Concachampions, torneo en el que participan Pumas, Toluca (bicampeón de Liga MX), Cruz Azul (campeón 2025), Monterrey, América y Tigres, situación que derivó en la programación de tres jornadas dobles dentro del calendario de la Liga MX: Jornadas 2, 9 y 16.

Como parte de estos ajustes, el Clausura 2026 no contará con Play-In. Los clubes ubicados en los lugares 7 y 8 de la tabla general avanzarán directamente a los cuartos de final para enfrentar a los equipos colocados en el 1 y 2, respectivamente.

Además, los jugadores convocados a la Selección Mexicana no disputarán la Liguilla, por lo que los equipos podrán alinear hasta nueve extranjeros en cancha durante la fase final del torneo.

El calendario también contempla una pausa por Fecha FIFA, entre ellas la ventana del 23 al 31 de marzo, misma en que se jugará el México vs. Portugal en el Estadio Banorte y un partido contra Bélgica en Chicago.

Clásicos del Clausura 2026: Fechas y horarios confirmados

El calendario incluye los enfrentamientos de mayor tradición y rivalidad del futbol mexicano, distribuidos a lo largo del torneo regular.

Clásico Nacional: Chivas vs. América, Jornada 6 , sábado 14 de febrero, 21:00 horas, Estadio Akron.

Chivas vs. América, , sábado 14 de febrero, 21:00 horas, Estadio Akron. Clásico de la 57: Querétaro vs. Atlético de San Luis, Jornada 6 , sábado 14 de febrero, 17:00 horas, Estadio Alfonso Lastras.

Querétaro vs. Atlético de San Luis, , sábado 14 de febrero, 17:00 horas, Estadio Alfonso Lastras. Clásico Tapatío: Atlas vs. Chivas, Jornada 10 , sábado 7 de marzo, 19:00 horas, Estadio Jalisco.

Atlas vs. Chivas, , sábado 7 de marzo, 19:00 horas, Estadio Jalisco. Clásico Regio: Tigres vs. Monterrey, Jornada 10 , sábado 7 de marzo, 21:00 horas.

Tigres vs. Monterrey, , sábado 7 de marzo, 21:00 horas. Clásico Capitalino: Pumas vs. América, Jornada 12 , sábado 21 de marzo, Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs. América, , sábado 21 de marzo, Estadio Olímpico Universitario. Clásico Joven: América vs. Cruz Azul, Jornada 14, sábado 11 de abril, 21:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes.

Los partidos más interesantes del Clausura 2026 en la Liga MX

Además de los clásicos, el Clausura 2026 presenta enfrentamientos destacados por la calidad de los planteles o por rivalidades históricas o recientes entre equipos populares.