Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas clave del calendario, sin Play-In por el Mundial

No habrá seleccionados mexicanos en la Liguilla del Clausura 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX).

Durante la última junta de dueños de la Liga MX, donde se habló sobre el regreso del Atlante, se presentaron varias generalidades sobre el calendario del torneo Clausura 2026.

Previo a la final del Apertura 2025, Toluca vs. Tigres, te contamos todo lo que debes saber sobre el próximo campeonato, que tendrá varios cambios en favor de la Selección Mexicana en su camino al Mundial 2026.

¿Cómo será el Clausura 2026 de la Liga MX?

De acuerdo con lo presentado por la asamblea de dueños, el torneo iniciará el próximo viernes 9 de enero y culminará 18 días antes del debut de la Selección Mexicana; es decir, que la final de vuelta será el 24 de mayo.

Una situación que se presenta durante el primer semestre de 2026 es la celebración de la Concachampions, en donde participan Pumas, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres a partir de febrero. La final de este torneo está pactada para el 30 de mayo.

Por esto, el calendario de la Liga MX contará con tres fechas dobles, es decir, semanas en que cada equipo juega dos partidos ligueros, para lograr la meta de terminar con el torneo lo antes posible.

Todo esto también impactará a la Liguilla del futbol mexicano. El primer gran cambio es que, para finalizar lo antes posible el torneo, se eliminará momentáneamente el Play-In, es decir, la rectificación del puesto 7 al 10 de la tabla.

Esto implica que se jugará como anteriormente se hacía: el 7 y 8 de la tabla clasificarán directamente a los cuartos de final para enfrentar al 1 y 2 de la tabla respectivamente.

En cuanto al calendario, los cuartos de final se jugarán con una semana de distancia: 2 y 3 de mayo (partidos de ida); y 9 y 10 de mayo (partidos de vuelta).

Mientras tanto, las semifinales y final regresarán la típica ecuación de 72 horas de descanso: 13 y 14 de mayo (partidos de ida) y 16 y 17 de mayo (partidos de vuelta), mientras que la gran final se jugará el jueves 21 y domingo 24 de mayo, esto pensando en que haya descanso en caso de que uno o dos clubes mexicanos jueguen la final de la Concachampions 6 días después.

Conoce todos los detalles sobre el calendario de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero).

Esto no es lo único para la postemporada de la Liga MX. En apoyo a la Selección Mexicana, los jugadores que sean elegidos por Javier Aguirre no jugarán la Liguilla, sino que se concentrarán con el ‘Vasco’ desde entonces. Ante este cambio, los equipos podrán jugar con hasta 9 extranjeros en cancha para la Fase Final del torneo, sin importar si tienen o no representantes nacionales.

Las reglas de la FIFA indican que los clubes deben liberar a sus seleccionados al menos 10 días previos al inicio de la Copa del Mundo. Esto no preocupará en caso de los jugadores mexicanos porque tendrán poco más de un mes de concentración pero sí para los extranjeros que juegan en México y están considerados con sus selecciones, por lo que el calendario ajustó “como anillo al dedo” aunque con una gran carga de juegos.

En resumen, así están las fechas para el Clausura 2026: