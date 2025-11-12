‘Compartimos sus palabras’: Javier Aguirre ‘responde’ a Claudia Sheinbaum tras apoyo para el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum no solo mandó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana, también una petición y Aguirre reaccionó. (Foto: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum no solo menciona temas políticos de nuestro país, también deportivos, y en esta ocasión envió un mensaje inspirador para la Selección Mexicana de Aguirre y su participación en el Mundial 2026, comentarios a los que el ‘Vasco’ reaccionó.

La presidenta de México les pidió ‘dejar todo en la cancha’ ante los rivales que todavía no se revelan, pues falta el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA, programado para el 5 de diciembre.

Claudia Sheinbaum pidió a la Selección Mexicana representar a nuestro país con orgullo. (Foto: Cuartoscuro),

¿Qué dijo Javier Aguirre tras el mensaje de apoyo de Sheinbaum a la Selección Mexicana?

Durante la conferencia matutina del pasado 10 de noviembre, Claudia Sheinbaum pidió a los jugadores del ‘Tri’ pensar en el país que “están representando”.

“Primero, mucha suerte, siempre y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, México es un país extraordinario con un pueblo excepcional”.

La presidenta agregó que cuando jueguen al futbol tengan en la mente al pueblo mexicano porque en el campo no solo se representan a ellos mismos o a la Selección Mexicana, también a todo un país.

Como reacción, Javier Aguirre agradeció las palabras de la política y las consideró “un gran estímulo” para sus jugadores.

“Es un gran apoyo, un gran mensaje, compartimos completamente sus palabras, es totalmente un orgullo”, dijo el ‘Vasco’ para el periodista René Tovar, quien compartió el video en su cuenta de X.

¿Cómo escogió la FIFA el Estadio Banorte (Azteca) como sede del Mundial 2026?

Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, estuvo durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el pasado 10 de noviembre.

El directivo explicó los motivos por los cuales eligió el Estadio Banorte (Azteca) como sede del partido inaugural, fue por la historia futbolera de nuestro país.

“Fue una decisión muy lógica porque es el país de los tres que están en la candidatura con la historia más profunda con tres mundiales, en 1970 y 1986. Nunca ha estado en duda que aquí es la inauguración".

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana en fase de grupos para el Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026, a cargo de la Selección Mexicana contra un rival aún por conocer, es el jueves 11 de junio. Juego dentro del Grupo A en el Estadio Banorte (Azteca).

El jueves 18 de junio, el equipo liderado por Javier ‘El Vasco’ Aguirre se traslada al Estadio Akron para disputar su segundo juego de fase de grupos.

Javier Aguirre es el D. T. de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

El tercero es de nuevo en el Estadio Banorte (Azteca) el miércoles 24 de junio, fecha en la que cierra su participación en la primera ronda del Mundial 2026 en espera de si clasifica o no a octavos de final.

Estos son todos los juegos en los estadios mexicanos para la Copa del Mundo de la FIFA: