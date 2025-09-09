¿Qué pasará con los palcos del Estadio Banorte (Azteca) para el Mundial 2026?

La FIFA y el Estadio Banorte llegaron a un acuerdo para el uso de palcos del recinto en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/FIFA)

El Mundial 2026 de la FIFA cada vez está más cerca y una de las incertidumbres era acerca del uso de los palcos y de las plateas del Estadio Banorte (antes Azteca) por sus dueños, que los adquirieron desde la creación del recinto.

La Federación Internacional de Futbol Asociación, dirigida por Gianni Infantino, que comparó al Azteca con el Vaticano, llegó a un acuerdo con las autoridades del inmueble relacionado con los palcos y plateas VIP, mismo que confirmó Félix Aguirre, director del Estadio Banorte.

De acuerdo con Aguirre, los dueños pueden utilizarlos durante los partidos del Mundial 2026 sin necesidad de comprar un boleto para ingresar y disfrutar del juego.

Félix Aguirre, director del Estadio Banorte, reveló los detalles del acuerdo con la FIFA para el uso de palcos del recinto. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

“Estamos en posibilidad de anunciar que terminamos las negociaciones y acuerdos con FIFA (...) Estamos en posición de anunciar durante el día de hoy, para garantizar a los titulares de palcos y plateas, el uso y disfrute de sus títulos y el acceso durante el Mundial”, declaró en una entrevista para Ciro Gómez Leyva.

El acceso al Estadio Banorte para los dueños de estos sitios exclusivos no tiene costo, sin embargo, deben cumplir con ciertas normas para poder acceder a sus espacios como no ingresar con ningún tipo de bebida o comida, ni tampoco pueden ocupar su lugar en el estacionamiento del inmueble porque eso está a cargo de la FIFA para los 5 juegos mundialistas que albergará el recinto.

“El acceso y uso lo tienen garantizado. Hay servicios que se van a ofrecer, pero la entrada y uso lo tienen seguro sin costo extra, pero hay productos adicionales (comida y bebida) que se pueden adquirir como hospitalidad”.

Asimismo, explicó que los dueños de plateas VIP y palcos recibirán información extra para conocer “los procedimientos y las reglas” impuestas por la FIFA, especialmente porque el boletaje será controlado.

El Estadio Banorte albergará 5 partidos del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Mario Jasso)

¿Cuáles son los juegos que albergará el Estadio Banorte en el Mundial 2026?

El Estadio Banorte (Azteca) fue el elegido para tener la inauguración del Mundial 2026, donde se enfrenta la Selección Mexicana ante otro equipo que todavía no se designa en el sorteo. La fecha es el jueves 11 de junio de 2026 y pertenece al Grupo A.

El equipo tricolor tiene seguro disputar otro juego en el emblemático estadio y este es el tercero de la fase de grupos, que México cierra el 24 de junio de 2026 (se desconoce el rival).

Estos son los detalles de los 5 juegos que se disputan en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, casa del Club América: