‘Pa’ que saques la reta’: ¿Qué sabemos del nuevo Día Feriado en CDMX por el Mundial 2026?

El 11 de junio de 2026, CDMX celebrará un feriado oficial para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

Tres inauguraciones de una Copa Mundial no son cualquier cosa, por lo que el 11 de junio de 2026 ha sido decretado como Día Feriado en la Ciudad de México.

La capital del país y el mítico Estadio Azteca recibirán a millones de aficionados al fútbol para disfrutar del partido de apertura del Mundial 2026.

¿Por qué el 11 de junio de 2026 será Día Feriado en CDMX?

La declaratoria del 11 de junio de 2026 como día feriado en la Ciudad de México es una medida que busca garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de la inauguración del Mundial.

Además, el Día Feriado también busca incentivar el turismo y la actividad comercial en la capital.

Las autoridades locales esperan que el evento no solo promueva el fútbol, sino que también posicione a la Ciudad de México como un referente mundial en la organización de eventos masivos. La cobertura mediática será amplia, lo que contribuirá a la proyección internacional de la ciudad.

‘Tunean’ a CDMX para el Mundial 2026

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada ha compartido que se están implementando diversas iniciativas para el Mundial 2026. Entre las medidas anunciadas se incluyen:

Operativos de Seguridad : Se prevé la participación de más de 20 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes.

: Se prevé la participación de más de 20 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes. Transporte Público : Ajustes en el sistema de transporte público, incluyendo el Metro, Metrobús y RTP, facilitarán el acceso al Estadio Azteca y otras áreas donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

: Ajustes en el sistema de transporte público, incluyendo el Metro, Metrobús y RTP, facilitarán el acceso al Estadio Azteca y otras áreas donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial. Actividades Culturales: Se instalarán pantallas gigantes en lugares icónicos como el Zócalo y el Bosque de Chapultepec para que quienes no puedan asistir al estadio también puedan disfrutar del evento en vivo.

¿Cuándo y dónde será la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio de 2026, será un evento de gran trascendencia, ya que por primera vez participarán 48 selecciones en un nuevo formato que incluye 104 partidos.

La ceremonia se llevará a cabo en el Estadio Azteca, que ha sido remodelado para la ocasión, y se espera que atraiga a más de 5 millones de turistas a la capital. La importancia de este evento para la economía local es significativa, con una derrama económica estimada que beneficiará a diversos sectores.