¿Rifa para el boleto de la inauguración del Mundial 2026? Esto es lo que hará Sheinbaum

El regalo de Infantino a Sheinbaum lleva marcado el asiento número uno para el partido que se jugará el 11 de junio de 2026. (Foto: X / Claudia Sheinbaum)

¿Quieres asistir a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México? La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 29 de agosto lo que planea hacer con el boleto que el presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, le regaló para el evento del 11 de junio del próximo año.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que habían invitado a Vincenzo Infantino a México para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol en el país.

¿Qué hará Sheinbaum con el boleto para el Mundial?

Sheinbaum dijo a medios de comunicación que estaba analizando regalar el boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

“No sé, fíjense que estoy pensando dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio”, indicó.

En sus redes sociales, la presidenta compartió que Vincenzo Infantino le regaló el boleto 001 para asistir al Mundial; también mostró la copa que se llevará el ganador al finalizar la competencia deportiva.

El regalo de Infantino a Sheinbaum lleva marcado el asiento número uno para el partido que se jugará el 11 de junio de 2026 en la capital mexicana.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, señaló en un mensaje en X.

CDMX, tercera vez que vive una inauguración de un Mundial

México será el primer país en la historia que organiza tres ediciones del Mundial con las de 1970 y 1986.

Este viernes, la mandataria agradeció la visita del presidente de la FIFA, se dijo emocionada por el evento del próximo año y resaltó la importancia de que la inauguración del Mundial se lleve a cabo en la Ciudad de México.

“¿Saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de 6 mil millones de personas, es el espectáculo, el que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir por tercera vez la inauguración del Mundial”, dijo.

Claudia Sheinbaum recordó que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Mundial impulsará economía de México

La Copa de 2026 será además la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres naciones anfitrionas.

De acuerdo con cálculos presentados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el torneo generará en México alrededor de 3 mil millones de dólares.

En el sector turístico se esperan ingresos por más de 1 mil millones de dólares, derivados de los 5.5 millones de visitantes que llegarán al país.

Además, la FMF anticipa la creación de 24 mil empleos y la inversión de unos 200 millones de dólares en mejoras de estadios.

Con información de EFE