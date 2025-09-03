¡Siuuu! México jugará vs. Portugal en reinauguración del Estadio Azteca (Banorte)

Se espera que Cristiano Ronaldo llegue al Mundial de 2026 con Portugal (Fotoarte: El Financiero. Crédito: Shutterstock / EFE).

La Selección Mexicana reinaugura el Estadio Azteca (ahora ‘Banorte’) el próximo marzo y lo quiere hacer contra uno de los mejores en el ranking FIFA: Portugal.

Según el periodista de Fox Sports México Rubén Rodríguez (también conocido como ‘la sombra de la Selección’), este partido será contra Portugal de Cristiano Ronaldo, en un acuerdo entre la Federación Mexicana de Fútbol y la de Portugal como preparación rumbo al Mundial de 2026.

¿Cómo fue el último México vs. Portugal?

El último choque de ambas escuadras fue un partido oficial en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, con una derrota 2-1 en tiempos extra para México como parte del partido por el tercer lugar con el colombiano Juan Carlos Osorio como director técnico del ‘Tricolor’.

De los elementos mexicanos convocados en ése entonces, muchos ya están retirados o lejos de la órbita de Selección. Aunque Raúl Jiménez e Hirving ‘Chucky’ Lozano (entraron de cambio) podrían repetir casi 9 años después.

Por parte de Portugal, es también un cuadro muy distinto. En ése entonces, el delantero Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de su equipo por el nacimiento de sus gemelos Eva y Mateo y no jugó ante México. Actualmente, el ‘Bicho’ con 40 años está convocado para la actual Fecha FIFA y, de mantenerse en forma, es candidato a jugar su última Copa del Mundo en 2026 en la búsqueda del primer título para los lusitanos.

El Estadio Azteca y sus renovaciones

El Coloso de Santa Úrsula reabrirá sus puertas completamente remodelado; éstas son algunas de las mejoras que tendrá:

Césped híbrido europeo para estándares FIFA.

para estándares FIFA. Pantallas LED gigantes y conectividad WiFi 6.

y conectividad WiFi 6. Accesibilidad universal para aficionados.

para aficionados. Sistema de audio envolvente con más de 300 bocinas.

con más de 300 bocinas. Capacidad ampliada a 90,000 espectadores.

Con estas mejoras, buscan que sea consolidado como uno de los recintos más modernos de Latinoamérica y sede principal del Mundial 2026 para recibir la inauguración del Mundial más grande que se haya celebrado.

Calendario de preparación de la Selección Mexicana

La FMF confirmó un total de ocho partidos amistosos previos al Mundial 2026:

2025: Japón (6 de septiembre), Corea del Sur (9 de septiembre), Colombia (11 de octubre), Ecuador (14 de octubre), Uruguay (15 de noviembre), Paraguay (18 de noviembre).

Japón (6 de septiembre), Corea del Sur (9 de septiembre), Colombia (11 de octubre), Ecuador (14 de octubre), Uruguay (15 de noviembre), Paraguay (18 de noviembre). 2026: Portugal (28 de marzo, Estadio Azteca) y otro rival por confirmar en territorio estadounidense.

A estos partidos, se podrían sumar algunos juegos más de modo que el equipo de Javier Aguirre llegue con el máximo ritmo posible.