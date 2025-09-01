Alianzas Lucha Libre AAA en NL: Fecha, hora y cartelera con peleas de Grande Americano, Mr. Iguana y más

Alianzas AAA aterriza en Nuevo León; te contamos todos los detalles al respecto (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock / Lucha Libre AAA)

La Lucha Libre AAA regresa a Monterrey con la Gira Alianzas 2025, un evento que reúne estrellas nacionales (como el luchador Mr. Iguana) e internacionales y que tendrá lugar en el Showcenter Complex luego del éxito de Triplemanía Regia.

Con combates titulares, luchadores de talla mundial y la muy grande pasión de los aficionados regios, la velada promete marcar un memorable capítulo histórico en el deporte mexicano.

La Gira Alianzas 2025 es el proyecto más ambicioso de AAA para este año. El concepto busca fusionar la tradición mexicana con la influencia internacional de la WWE, con duelos de ensueño.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Alianzas AAA en Monterrey, Nuevo León?

La función está programada para el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m. en el Showcenter Complex (Batallón de San Patricio #1000, San Pedro Garza García, NL).

Evento : Alianzas AAA en Monterrey, Nuevo León

: Alianzas AAA en Monterrey, Nuevo León Fecha : Domingo 7 de septiembre de 20254

: Domingo 7 de septiembre de 20254 Hora : 5:00 pm (tiempo del centro de México)

: 5:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León

Lucha Libre AAA: ¿Qué peleas habrá en la Alianzas 2025 en Monterrey?

La cartelera incluye enfrentamientos que prometen emociones al máximo:

Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs El Mesías (con Dorian Roldán) – Lucha de revancha por el Campeonato Latinoamericano AAA

Octagón Jr. & Laredo Kid (R) vs Pagano & Psycho Clown (c) vs Ángel Garza & Berto (R) – Lucha por el Campeonato en Parejas AAA

Psycho Circus (Panic Clown, Murder Clown & Dave the Clown) (c) vs Tokyo Bad Boys (Takuma, Kento & Nobu San) (R) – Lucha por el Campeonato de Tercias AAA

La Hiedra & Mr. Iguana (c) vs Lince Dorado & Lola Vice (R) – Lucha por el Campeonato en Parejas Mixtas AAA

La Parka vs Mecha Wolf – Mano a Mano

El Fiscal vs El Grande Americano – Lucha Especial

¿Dónde ver Lucha Libre AAA Alianzas en vivo?

Si no puedes asistir, se ha anunciado que la función será grabada para televisión y plataformas digitales. Aunque los canales específicos aún no se confirman, se espera una posible transmisión ya sea en TV o mediante el canal de YouTube de Lucha Libre AAA.

Transmisión en vivo: Por confirmar.

¿Cómo comprar boletos para el evento?

Los boletos están disponibles mediante el sistema de Superboletos y tienen precios que van desde los $385 MXN hasta los $1,800 MXN, más los cargos por servicio: