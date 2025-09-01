Regresan los partidos de la NFL 2025-2026: Cruces, fechas y horarios de la Semana 1

La temporada 2025-2026 de la NFL comienza con el partido de Eagles vs. Broncos. (Foto: Shutterstock)

La NFL está de regreso con la Semana 1 de la temporada 2025-2026, un inicio que los fanáticos esperaron con ansias porque este arranque representa el regreso del futbol americano.

En esta primera jornada se disputarán 14 partidos, entre ellos el esperado duelo entre Philadelphia Eagles, campeones vigentes de la NFL, y Dallas Cowboys, que abrirá el calendario con intensidad.

Las Águilas vencieron a los Kansas Chiefs, de Patrick Mahones y de Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, en el Super Bowl 2025 con un marcador de 40 a 22.

Eagles de Phialdelphia ganaron el Super Bowl LIX ante los Chiefs de Kansas. (Foto: EFE)

¿Qué partidos se juegan en la primera semana de la NFL?

La Semana 1 de la NFL comienza el jueves 4 de septiembre con el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys desde el Lincoln Financial Field. Este partido inaugural marca el arranque oficial de la temporada 2025, donde los equipos buscan llegar a disputar el título en la edición del Super Bowl LX.

El calendario comienza con 14 encuentros distribuidos entre jueves, viernes, domingo y lunes. Esto es la lista completa de los encuentros del arranque de la temporada de la NFL, junto con horarios, todos en el tiempo del centro de México:

Jueves 4 de septiembre

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys: 6:30 p.m, Lincoln Financial Field

Viernes 5 de septiembre

Los Ángeles Chargers vs. Kansas City Chiefs: 6:00 p.m, Neo Química Arena

Domingo 7 de septiembre

Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts: 11:00 a.m, Lucas Oil Stadium



New York Jets vs. Pittsburgh Steelers: 11:00 am, MetLife Stadium



Jacksonville Jaguars vs. Carolina Panthers: 11:00 a.m, EverBank Stadium



Arizona Cardinals vs. New Orleans Saints: 11:00 a.m, Caesars Superdome



Washington Commanders vs. New York Giants: 11:00 a.m, Estadio del noroeste



Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers: 11:00 a.m, Mercedes Benz Stadium



Cincinnati Bengals vs. Cleveland Browns: 11:00 a.m, Clevenland Browns Stadium



New England Patriots vs. Las Vegas Raiders: 11:00 a.m, Gillette Stadium



Seattle Seahaws vs. San Francisco 49ers: 2:05 p.m, Lumen Field



Tennessee Titans vs. Denver Broncos: 2:05 p.m, Empower Field



Green Bay Packers vs. Detroit Lions: 2:25 p.m, Lambeau Field



Los Angeles Rams vs. Houston Teans: 2:25 p.m, SoFi Stadium



Buffalo Bills vs. Baltimore Ravens: 6:20 p.m, Highmark stadium

Lunes, 8 de septiembre

Chicago Bears vs. Minnesota Vikings: 6:15 p.m, Soldier Field

¿Dónde ver la Semana 1 de la NFL en México?

Los aficionados podrán seguir los partidos de la NFL en diferentes plataformas y canales de TV para seguir los juegos en vivo y estos son:

ESPN 2

Disney+ Premium

DAZN

Fox Sports

YouTube (con cobertura especial del juego Chargers vs. Chiefs en Brasil)

La principal plataforma de streaming que cuenta con todos los juegos en vivo es la de DAZN con el NFL Game Pass, pero tiene una suscripción con costo.

Los Philadelphia Eagle, ganadores del Super Bowl 202, comienzan la temporada 2025-2026 de la NFL. (Foto: EFE)

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

La campaña 2025 se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Los Philadelphia Eagles quieren refrendar su campeonato, mientras que equipos como los Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals aparecen como fuertes contendientes.

Pero, al final, solo dos equipos llegan al Super Bowl LX para consagrarse como los campeones absolutos de la NFL.

El juego está programado para el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California.​