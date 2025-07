Muere Bryan Braman a los 38, campeón del Super Bowl con rara enfermedad: ‘Nada funciona contra este cáncer’

Bryan Braman jugó con los Philadelphia Eagles. Su último partido fue cuando ganaron el Super Bowl en 2018. (Fotos: AP / Go Fund Me)

Bryan Braman, campeón en el Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles de la NFL, murió este miércoles por la noche a los 38 años, apenas cinco meses después de ser diagnosticado con una rara enfermedad.

El fallecimiento de la estrella de la NFL fue confirmado por su agente Sean Stellato: “He perdido a mi hermano futbolista, a mi cliente y a mi querido amigo, y eso duele, como mínimo”, dijo a NBC News, “Tomó un camino estrecho como un desvalido para convertirse en campeón del mundo, es bastante increíble”.

“Es duro. Me siento como si hubiera perdido a mi primogénito”, añadió Stellato a KPRC-2, “este chico, me daba su cama cada vez que venía a Filadelfia. Me amenazaba si no me quedaba con él. Así de altruista y generoso era. Eso es algo que siempre apreciaré. Hoy me duele el corazón”.

Philadelphia Eagles, vigente campeón, destacó su paso por el equipo en un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Bryan Braman. Durante sus cuatro temporadas en Philadelphia, Bryan fue un leal compañero de equipo, un defensor de la comunidad y un valioso miembro de nuestro equipo ganador de la Super Bowl LII”.

Bryan Braman murió a los 38 años. (Foto: @Eagles).

¿De qué murió Bryan Braman?

Sean Stellato detalló a NBC News que su fallecimiento ocurrió en un hospital de Spokane, Washington, su ciudad natal, tras un diagnóstico de cáncer cerebral que recibió en febrero de este año.

Braman tenía una "forma muy rara de cáncer“, agregó Stellato a CNN: “Fue un guerrero en todos los sentidos, tanto en el campo como en la vida, enfrentándose a cada batalla con una determinación y un corazón inquebrantables. Su fallecimiento deja un vacío no solo en el fútbol americano, sino en el espíritu de cada jugador desfavorecido que alguna vez se atrevió a luchar”.

El complicado tratamiento contra el cáncer de Bryan Braman

El 15 de febrero de 2025, su amigo Williams Jones lanzó una campaña en Go Fund Me para ayudar con los gastos médicos de Bryan Braman: “Bryan está luchando por su vida. Por favor, ayúdanos de cualquier forma posible (...) lucha contra un cáncer potencialmente mortal (...) Lo dio todo para ayudar a poner a Spokane, Washington, en el mapa de la NFL. Ahora tenemos que ayudarle a él y a su familia".

El exjugador recibía quimioterapia y líquidos por vía intravenosa a diario, requería de un cuidador las 24 horas y un extenso programa de tratamiento en otra ciudad, lo cual generaba gastos adicionales de traslado y alojamiento.

Braman jugó con los Houston Texans. (Foto: X @HoustonTexans)

“No tiene casa, ya que ha tenido que pagar de su bolsillo gran parte del tratamiento, e incluso vendió su último vehículo para reunir el dinero para el abono del motel esta semana. La semana que viene todavía no tiene nada preparado, y necesita ayuda inmediata para poder tener un lugar donde descansar después de cada tratamiento diario”, expresó Williams Jones al inicio de la campaña.

La última actualización de su salud fue el 20 de junio de 2025, cuando Jones detalló que el jugador se sometió a un tratamiento de reprogramación celular Car-t en Seattle.

“Con el cáncer que Bryan tiene, que es una forma MUY rara de cáncer, el tratamiento Car-t tenía la mayor probabilidad de éxito ya que las células se reprograman para luchar contra este cáncer que está dentro de Bryan. Sus células se reinfundieron y empezaron a reproducirse en su médula ósea. Al principio la masa empezó a reducirse, pero luego el cáncer empezó a contraatacar”.

Bryan recibió de nuevo quimioterapia y tuvo varias intervenciones quirúrgicas, pero la situación era compleja porque no lograba recuperarse de los procedimientos debido a su baja inmunidad por los mismos tratamientos.

“El cáncer ha crecido con mayor rapidez, y ahora está creciendo alrededor de sus órganos vitales (...) Han probado todas las opciones de tratamiento y, desgraciadamente, ninguna funciona contra este cáncer. Pero Bryan no se ha rendido”.

Williams Jones agregó que con las donaciones Bryan lograba cubrir sus necesidades básicas: dieta, vitaminas, jugos frescos, costos del tratamiento que no cubren los seguros. Se recaudaron 90 mil dólares, 10 mil de los cuales donó JJ Watt.

El pasado 3 de julio, Stellato comentó a CBS Sports que el exlinebacker estaba “en la lucha de su vida.”

JJ Watt, leyenda de los Texans, escribió en X: “Descansa en paz, hermano. Se fue demasiado pronto”,

¿Quién fue Bryan Braman?

Bryan Braman llegó a la NFL en 2011 como agente libre no reclutado, firmó con los Houston Texans, donde jugó tres temporadas.

Desde el inicio se caracterizó por su agresividad en el campo y su impacto inmediato en equipos especiales. En la temporada 2012, lideró a los Texans con 16 tackleadas en esa unidad y estableció un récord de franquicia al bloquear dos despejes en un mismo año.

En 2014 firmó con los Philadelphia Eagles, equipo con el que más tarde logró su máximo logro deportivo: el trofeo Vince Lombardi.

El último juego de Bryan Braman en la NFL fue también el más importante de su carrera: el Super Bowl LII, disputado el 4 de febrero de 2018 en Minneapolis. Aquella noche, los Philadelphia Eagles vencieron 41-33 a los New England Patriots en una de las finales más memorables de los últimos años.

Braman, especialista en equipos especiales, protagonizó una jugada crucial en los últimos minutos del partido: cuando los Patriots intentaron una devolución engañosa en la patada de salida, Braman leyó perfectamente la acción y tacleó a Rex Burkhead en la yarda 9 de Nueva Inglaterra. Esa intervención limitó el avance de Tom Brady.

Durante su carrera profesional, Bryan Braman disputó 97 partidos y registró:

56 tackleadas

1.5 capturas de quarterback

2 recuperaciones de balón suelto

Braman tenía dos hijas de 11 y 8 años y Philadelphia Eagles destacó: “Y lo que es más importante, era un padre devoto que amaba apasionadamente a su familia y a todos los que le rodeaban”.

Con información de EFE y AP.