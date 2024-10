Medallista olímpico fue al doctor por dolor de hombro y recibió diagnóstico: ‘Me entero de cómo voy a morir’

Chris Hoy, ganador de seis medallas de oro con Gran Bretaña en cuatro Juegos Olímpicos, ha revelado que padece un cáncer de próstata terminal.

El ciclista de pista retirado había dicho anteriormente que estaba en tratamiento contra el cáncer, sin hablar de los detalles de su diagnóstico.

Hoy, de 48 años, hizo el anuncio de la gravedad de su enfermedad en una entrevista con el diario británico Sunday Times que precede a la publicación de sus memorias el mes que viene: “Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y morimos, y esto forma parte del proceso”.

“Te recuerdas a ti mismo: ‘¿no tengo suerte de poder tomar medicamentos que me protejan de esto el mayor tiempo posible?’ Pero para mí, la mayor parte de la batalla contra el cáncer no ha sido física, sino mental”.

¿Qué le pasó a al medallista Chris Hoy?

El cáncer de Hoy fue detectado en septiembre de 2023, cuando buscó tratamiento para lo que creía que era una distensión en el hombro, informó el Sunday Times.

Chris Hoy es uno de los mejores ciclistas de Gran Bretaña. (Foto: Instagram @chrishoy1).

Los escáneres revelaron que tenía un cáncer de próstata que se había extendido al hombro, la cadera, la pelvis, la columna vertebral y las costillas.

Los médicos dijeron a Hoy que su cáncer era incurable y que probablemente acabaría con su vida en un plazo de dos a cuatro años.

“Y así, sin más, me entero de cómo voy a morir”, escribe Hoy en sus memorias, tituladas All That Matters: Mi carrera más dura.

El atleta tiene dos hijas de siete y 10 años, agregó a Sunday Times que su esposa Sarra fue diagnosticada el año pasado con una esclerosis múltiple “muy activa y agresiva”.

“Con la mano en el corazón, soy bastante positivo la mayor parte del tiempo y tengo auténtica felicidad. Esto es más grande que los Juegos Olímpicos. Es más grande que cualquier cosa. Se trata de apreciar la vida y encontrar la alegría. Hay tanto positivismo que puede salir de esto desde todos los ángulos. Es un arma de doble filo, porque los niños hacen que todo sea más doloroso cuando tienes miedo de lo que puedes perder. Pero también te ayudan a apreciar cada día y a superar esos momentos difíciles”.

¿Quién es Chris Hoy, atleta olímpico?

Hoy nació en Edimburgo, Escocia, e inició en el ciclismo de pista en su adolescencia; ganó 11 títulos mundiales y se retiró en 2013.

Él es uno de los atletas británicos más célebres tras ganar 11 medallas de oro en campeonatos del mundo y seis oros olímpicos en una carrera ciclista que se prolongó durante más de una década.

Chris Hoy publicará sus memorias. (Foto: AP).

La carrera olímpica de Hoy comenzó en los Juegos de 2000 en Sydney, donde ganó una plata en el sprint por equipos.

A continuación ganó el oro en los mil metros contrarreloj en Atenas 2004, el oro en el sprint por equipos, el sprint y el keirin en Pekín 2008 y dos oros más en el sprint por equipos y el keirin ante su público en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.