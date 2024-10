Rommel Pacheco no mandará a atletas a vender ‘tuppers’: ‘Ya pedí que paren las reducciones de becas’

Terminó la era de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y comienza de Rommel Pacheco, quien ha comenzado su gestión como titular de Conade con la instrucción de parar el recorte y suspensión de becas a deportistas: “Hay puertas abiertas, no hay mejor manera de resolver”.

El exclavadista olímpico estuvo este 9 de octubre en la Comisión del Deporte en el Senado de la República, donde tuvo su primer acto público como director de la Conade, dijo que ha recibido muchas llamadas y mensajes por dicho tema, pues tras los Juegos Olímpicos de París 2024 hubo reducciones de becas y bajas.

Rommel Pacheco busca fortalecer el deporte rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro / AFP / Especial)

“Mi instrucción al haber llegado a Conade es atender a los deportistas, al alto rendimiento, al deporte social, sobre todo evaluar qué es lo que estaba pasando y que a los deportistas no les falte nada”, dijo el funcionario.

¿Qué dijo Rommel Pacheco sobre las becas a deportistas?

Rommel Pacheco explicó que muchos deportistas lo habían buscado desde antes de que tomara el cargo para expresarles su preocupación por los recursos:

“Al estar en transición, no era mi administración y no correspondían, sin embargo, el día de hoy di la instrucción de que paren, hasta analizar cada uno de los casos. Me he puesto en comunicación con algunos de los deportistas que causaron baja”, dijo el funcionario a los medios de comunicación.

🇲🇽 'TRABAJAREMOS DE LA MANO DEL COMITÉ OLÍMPICO, DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES'



Rommel Pacheco habló de lo que se espera de su gestión al frente de la CONADE 💪



🎙 @David_EG#CentralFOX pic.twitter.com/otc0TqdXmE — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) October 10, 2024

Esta mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva le preguntó en entrevista telefónica: “¿Lo puedes hacer, administrativamente lo puedes hacer?”.

Pacheco explicó cómo funciona este asunto: en la Conade, el área de calidad ve los asuntos sobre alto rendimiento y becas, y se rige por reglas de operación que existen desde la administración pasada.

Durante la gestión de Ana Guevara se hizo un proyecto que está en estudio en la Junta de Gobierno, pero él tiene una ventana de oportunidad:

“A mí me toca analizar ese proyecto de reglas de operación donde se plasma cómo es el ingreso al Programa de Becas, cómo es el aumento de una beca, la disminución de una beca y afortunadamente hay un párrafo donde menciona que puedes hacer una ampliación de hasta cuatro meses de la beca actual con el resultado anterior de la evaluación”.

Ana Guevara y la Conade han sido protagonistas de varios conflictos, especialmente con los atletas de deportes acuáticos por el pago de becas. (Foto: Mexsport / Especial).

De acuerdo con Rommel, tras detener la reducción y eliminación de becas a deportistas, va a hacer un análisis de cada caso en coordinación con los atletas y buscará la manera de que a quienes ya fueron afectados se les regrese durante la prórroga:

“Tengo cuatro meses en lo que se analiza caso por caso, ver por qué no tuvieron un buen resultado y ver cómo quedaría el tabulador y hacer una nueva propuesta a las reglas de operación siempre y cuando esté en el marco de la ley y no incumpla ninguna regla, administrativa... buscar que presupuestalmente sea factible... el recurso es de los mexicanos y hay que utilizarlo de la manera más óptima y eficiente”.

“Me imagino que no vas a mandar a los atletas a vender ‘tuppers’ y calzones”, preguntó Ciro, en referencia a la frase de Ana Guevara a las nadadoras artísticas que la cuestionaron; “No, por supuesto que no, la comunicación será directa conmigo”, respondió.

Según Pacheco, a veces ocurre que un analista puede ser muy estricto, no con el afán de perjudicar, al hacer las evaluaciones, pero él busca atender directamente a todos: “la instrucción que yo di ayer a toda esa área es que busquen la manera del cómo sí. No cómo perjudican un atleta, sino cómo lo pueden dotar porque si le reduces la beca drásticamente de un año a otro será complicado que el próximo año le vaya mejor”.

Rommel Pacheco es el nuevo director de la Conade. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Los nuevos nombramientos de Rommel Pacheco

El exdeportista afirmó a medios de comunicación que inicia su gestión con “puertas abiertas” y buscará comunicación cercana con deportistas y las federaciones. Incluso hace unos días Pacheco recibió la visita de Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), quien está involucrado en el sonado conflicto de becas de deportistas acuáticos.

Además, anunció a otros exatletas que se suman a su equipo, a la Subdirección de Calidad del Deporte: