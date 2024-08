Conade explica por qué bajó el dinero de la beca para Ale Valencia: Recibía más de 4 mil pesos diarios

¿Hay tiro? La Comisión Nacional del Deporte (Conade), dirigida por Ana Guevara, respondió a la atleta mexicana Alejandra Valencia tras señalar una reducción de su beca al regresar de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Conade señaló que Alejandra Valencia es la atleta que recibía el apoyo económico más alto, pero, tras los resultados en los Juegos Olímpicos de París, en la prueba de arco individual y en el tercer lugar en la prueba por equipo, se hizo acreedora al monto de 36 mil pesos mensuales, contemplado en las Reglas de Operación del año 2024.

Alejandra Valencia, quien ganó medalla de bronce en París 2024, reportó que Conade bajó su beca deportiva. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro)

¿Por qué la Conade le redujo la beca a Alejandra Valencia?

La Conade compartió un comunicado en el que señaló que, desde enero de 2019 hasta julio de 2024, Alejandra Valencia recibió un apoyo de becas, premios y estímulos por un total de 7 millones 901 mil 787 pesos.

Por lo tanto, la arquera recibe un apoyo equivalente a 4 mil 147.76 pesos diarios para dedicarse a su disciplina con el respaldo del Gobierno de México.

La Conade también indicó que la atleta ha recibido medio millón de pesos en conceptos de hospedaje, alimentación, equipamiento y servicios médicos, otorgados por el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, las tres atletas de tiro con arco tuvieron un ajuste en el monto que perciben por parte del gobierno y la Conade. Mientras que el de sus compañeras subió, el de Valencia tuvo una reducción.

“Las arqueras Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, al mejorar su rendimiento y posiciones durante los Juegos Olímpicos, recibirán un incremento en sus becas de 20 a 36 mil pesos mensuales”, se puede leer en el comunicado.

Historia de Alejandra Valencia en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Conade reduce la beca de Alejandra Valencia, ganadora de medalla de bronce en París 2024

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, escribió Alejandra en X.

La arquera mexicana también compartió que a pesar de la reducción en su incentivo, tiene gastos que cubrir para seguir entrenando y participando en competencias a nivel nacional e internacional.

“Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando. ¿Y así cómo, pues?”, agregó Ale Valencia, ganadora de diversas competencias de tiro con arco.