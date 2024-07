¿Cuántas medallas ha ganado México en los Juegos Olímpicos de París 2024? Medallero EN VIVO HOY 30 de julio

Para México, los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen el salado sabor de las lágrimas de los atletas por alcanzar la gloria o quedarse muy cerca de las medallas.

En el calendario de París 2024 hemos visto a Alexa Moreno caer y sonreír desde el suelo durante la competencia de gimnasia artística, a su compañera Natalia Escalera llorar mientras se lanzaba a la prueba de barras asimétricas con una lesión.

“No iba a participar, pero me tuve que meter cuantas pastillas pude para poder darlo y estoy muy feliz, porque pude cumplir el sueño... Dicen que el escenario es un analgésico. Tengo mucho dolor, pero era la última rutina”, dijo Escalera.

Las miradas se han ido también a deportes que antes no veíamos en la justa olímpica: Alan Cleland se quedó a una ola de avanzar a los cuartos de final de surf y Kevin Berlín y Randal Willars acariciaron el bronce de clavados sincronizados, finalizaron con un 4° lugar.

Alan Cleland Quiñonez, de México, participó en surf de los Juegos Olímpicos, en Teahupo'o, Tahití. (AP Foto/Gregory Bull)

Oro, plata o bronce: ¿Cómo va México en el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024?

Después de cuatro días en el calendario de París 2024, México ha conseguido dos preseas y está en el lugar 24° en el medallero.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 que la delegación mexicana busca 9 medallas en esta justa deportiva donde participan 109 atletas.

México tiene la marca histórica de 9 medallas en los Juegos Olímpicos de 1968, los cuales se realizaron en territorio nacional. Fuera de casa, el máximo logro es de ocho preseas, conseguidas en Londres 2012.

Mucho antes de ser titular de la Conade, Ana Guevara fue un atleta exitosa en las pistas y participó en Juegos Olímpicos de 2004, donde ganó plata.. (Foto: Mexsport).

Medallero olímpico actualizado hoy 30 de julio: ¿Qué país lleva más medallas en París 2024?

Los Juegos Olímpicos tienen 16 días de actividades en París: del 26 de julio al 11 de agosto, con 45 disciplinas.

Con corte al 30 de julio:

México está en el lugar 24.

Japón está en la cima del medallero con 13 (7 de oro).

Francia tiene más medallas, está en cuarto lugar con 18 (5 de oro).

México lleva 2 medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ganadores de medallas: ¿Cómo van los mexicanos en París 2024?

Estos son las personas mexicanas que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos celebrados en Francia este verano.

Tiro con arco

En la jornada olímpica del 28 de julio de 2024, el equipo mexicano femenino de tiro con arco (Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Vázquez) ganó la medalla de bronce tras imponerse a Países Bajos por 6-2.

Con ello, Alejandra Valencia, se convirtió en cuarta deportista mexicana que cuenta con más de una medalla olímpica: también ganó en Tokio 2020 otro bronce en la modalidad de equipos mixtos junto a Luis Álvarez.

Así, Alejandra se une a María Espinoza (oro, plata y bronce en taekwondo), Paola Espinosa (plata y bronce en saltos de trampolín) y Alejandra Orozco (plata y bronce en saltos de trampolín).

México logra la primera presea olímpica de su historia por equipos femeniles de tiro con arco, es un bronce obtenido por Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz, quienes derrotaron 6-2 a Países Bajos. (Foto: Conade).

El tiro con arco mexicano ha ganado medallas en:

Londres 2012: plata de Aida Román

Londres 2012: bronce de Mariana Avitia.

Judo

¡Qué momentazo nos regaló Prisca Awiti en la final de judo femenil! La judoka nacida en Londres, de madre mexicana, consiguió la primera medalla olímpica en judo para México, la 25° de plata en la historia de la delegación mexicana, además la 75° en total.

Awiti Alcaraz obtuvo la medalla olímpica de plata en la categoría de -63 kilogramos de los Juegos de París, perdió por ippon ante la eslovena Andreja Leski en la final realizada en la Arena del Campo de Marte.

Prisca Awiti compitió en la final de judo, categoría -63kg, obteniendo medalla de plata, la primera en la historia de México sobre este deporte. (AP)

“No me la creo todavía que soy una medallista olímpica. Estoy orgullosa y feliz. No pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas”, dijo Awiti Alcaraz. “Es un orgullo hacer historia. No solo para mí, sino para el equipo y el país”.

“En México las mujeres estamos fuertes, tenemos mucho talento”, agregó la atleta de 28 años. “No creo que esta sea la última medalla en estos Juegos”.

Awiti Alcaraz se une al ‘club’ de las medallistas de plata mexicanas:

Pilar Roldán (1968)

Ana Gabriela Guevara (2004)

Belém Guerrero (2004)

Aída Román (2012)

Paola Espinosa-Alejandra Orozco (2012)

Guadalupe González (2016)

María del Rosario Espinoza (2016)

México en el calendario de los Juegos Olímpicos de París 2024

Estos son los momentos destacados, día a día, de los mexicanos en los Juegos Olímpicos:

Jornada olímpica del 27 de julio de 2024:

México consiguió su primer diploma olímpico con la actuación de Goretti Zumaya y Edson Ramírez en tiro con arco.

en tiro con arco.

Kenia Lechuga pasó a cuartos de final en remo.



Miguel de Lara fue descalificado de la prueba de 100 metros estilo pecho.

Jornada olímpica del 28 de julio de 2024:

Bronce para tiro con arco por equipos femenil.



Fátima Herrera avanzó a octavos de final en boxeo.



Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera tuvieron una clasificación complicada en gimnasia artística.



Alan Cleland clasificó a octavos de final en surf.

Jornada olímpica del 29 de julio de 2024:

Alexis López y Miguel Carballo avanzaron a semifinales en remo.



Kevin Berlín y Randal Willars estuvieron a punto de lograr bronce, pero finalizaron cuartos.



Alan Cleland fue eliminado en surf.

Kevin Berlín y Randal Willars tuvieron un arranca complicado en la final de los clavados sincronizados plataforma 10 metros, lo que complicó sus chances de medalla. (EFE)